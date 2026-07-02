Poprire pe conturile Romatsa, impusă la cererea Pfizer. Ilie Bolojan anunță cum va replica România

Compania Romatsa, ajută de avocații Guvernului, va contesta în instanța din Belgia măsuri de poprire impuse la solicitarea firmei Pfizer, a anunțat premierul Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută joi la Guvern.

„Compania Romatsa va funcționa fără probleme în perioada următoare. Nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, a dat asigurări premierul.

Romatsa deține monopolul asupra serviciilor de trafic aerian în România. Poprirea a fost impusă după ce compania Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro pe care l-a obținut în instanță după ce România a refuzat să preia și să plătească pentru vaccinurile anti-Covid comandate.

Premierul interimar a subliniat că dincolo de contestația pe care o face în instanță, România va continua negocierile cu compania farmaceutică pentru a ajunge la un acord privind modalitatea de plata a prejudiciului.

„Vom continua negocieri cu firma Pfizer pentru a găsi o soluție pentru ca activitatea Romatsa să se desfășoare fără probleme și pentru a găsi o procedură care să ducă la închiderea litigiului într-o maniera acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă sustenabilă pentru bugetul de stat”, a precizat Bolojan.

În baza acordului încheiat de Ministerul de Finanțe cu Pfizer, Bolojan a precizat că autoritățile „nu vor putea face comentarii legate de conținutl negocierilor.

„În paralel cu acest negocieri, Pfizer a încredințat unei companii de avocați și unui executor din Belgia declanșarea procedurii de executare silită și acest executor a declanșat această procedură pentru ambele entități din Polonia și România. Sumele care sunt ușor de reținut, care vin de la Agenția de Control Aerian al Europei către Romatsa au fost proprite. Suma care revine anual este de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentința pe care o Pfizer o are împotriva României este de 600 de milioane de euro”, a explicat Bolojan.

Poprire pe conturile Romatsa

Romatsa a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, potrivit news.ro.

„ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3.419.721.100,56 RON (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR”, transmite compania.

Compania precizează că a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în situaţii similare, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

Totodată, menţionează că serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA se desfăşoară în condiţii normale, fără niciun impact asupra siguranţei, continuităţii sau calităţii serviciilor de trafic aerian.