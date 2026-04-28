Popularitatea lui Donald Trump, la un minim record. Ce arată datele unui nou sondaj

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Rata de aprobare a activității președintelui american Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al republicanului la Casa Albă, conform unui sondaj Reuters/Ipsos.

Cercetarea, care a durat patru zile și s-a încheiat luni, arată că doar 34% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump la președinția Statelor Unite, în scădere de la 36% în sondajul Reuters/Ipsos precedent, care fusese efectuat în perioada 15-20 aprilie.

Reuters a precizat că majoritatea răspunsurilor au fost adunate înainte să aibă loc atacul armat de sâmbătă seară de la Cina anuală a Corespondenților de la Casa Albă, unde Donald Trump era prezent și urma să susțină o alocuțiune. Procurorii federali l-au acuzat pe suspectul arestat în dosar, un bărbat în vârstă de 31 de ani, că a încercat să îl asasineze pe președinte.

Popularitatea lui Trump în ochii publicului american a scăzut de când și-a început al doilea mandat, în ianuarie 2025, când rata de aprobare a activității sale era la un nivel de 47%.

Reuters a scris că popularitatea președintelui a avut de suferit din cauza războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în 28 februarie și a consecințelor sale, printre care creșterea prețurilor carburanților.

Doar 22% dintre respondenții sondajului și-au exprimat aprobarea față de acțiunile lui Donald Trump în ceea ce privește costul vieții. În cercetarea Reuters/Ipsos anterioară, nivelul era de 25%.

Sondajul a fost făcut online, la nivel național, cu 1.014 adulți americani ca respondenți, și are o marjă de eroare de 3 puncte procentuale.