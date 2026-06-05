Pornind de la incidentul cu drona, primarul din Constanța spune cât din populația orașului are loc în adăposturi

Ofițer de marină retras, primarul PNL din Constanța, Vergil Chițac, povestește ce se întâmplă în orașul cu 260.000 de locuitori. „Panica e cea mai dăunătoare în momentul de față. Mai ales când te gândești că a avut loc în proximitatea danelor unde avem Oil Terminal”.

HotNews: Domnule primar Chițac, unde a avut loc explozia dronei marine?

Vergil Chițac: S-a întâmplat la Dana 78, în zona agenției ARSVOM (n.r. Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omenești pe Mare). A fost foarte aproape de Dana 76.

În proximitate avem și Oil Terminal.

Vorbind despre nave care sunt în operare și care operează produse petroliere, în caz de explozie mai aproape de ei totul devine periculos, dar nu s-a întâmplat treaba asta.

Repet: panica e cea mai dăunătoare în momentul de față. Mai ales când te gândești că a avut loc în proximitatea danelor, unde îi avem și pe cei de la Oil Terminal.

„Cred că ar trebui făcut ceva mai mult pentru a preveni astfel de chestiuni”

-Evenimentele sunt în derulare, dar considerați că ar trebui făcut ceva mai mult în zonă pentru securizare?

-Eu cred că ar trebui făcut ceva mai mult pentru a preveni astfel de chestiuni. Pentru că întrebarea rămâne. Cum a ajuns drona acolo?

Și atunci, noi trebuie să ne protejăm și de dronele aeriene, vezi ce s-a întâmplat la Galati, și de dronele maritime, vezi ce s-a întâmplat în Constanța. Iar asta e problema Ministerului Apărării, probabil și împreună cu Garda de Coastă, în ceea ce se numește zona navală.

-Sigur că nu e amenințat orașul. Dar, în context, pentru amenințări generice, pe partea de protejare a civililor, câte buncăre sunt în Constanța?

-Noi avem 64 de adăposturi. Hai să spunem adăposturi. Nu sunt chiar buncăre. Sunt adăposturile noastre. Toate sunt funcționale.

Pe unele, într-adevăr, le-am făcut cu standarde noi. Pe cele vechi încercăm să le reparăm. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Alocăm bani pentru a repara câte 5-6 pe an. Nu să le reparăm, să le modernizăm.

Dar ele sunt funcționale așa cum sunt. Însă trebuie să vă spun că noi nu putem adăposti acolo mai mult de 5.000 – 6.000 de oameni.

La ele trebuie să mai adăugăm și adăposturile private.

-Doriți să mai adăugați ceva?

-Din toate chestiunile astea trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm și să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Că știți cum e. Prima dată e greșeală, a doua devine deja opțiune.