Portalul  spre Bucureștiul de altădată de la Romană. O ușă prin care pătrunzi în lumea cu porțelanuri și eleganță pe care o idealizăm

Există o studiată și aproape măsurabilă nostalgie pentru Bucureștiul interbelic, un construct sociologic și cultural alimentat de idealizarea unei epoci de emancipare și de contrastul cu vremurile care au urmat.

Istorici și sociologi ne spun că perioada interbelică a fost transformată într-un „paradis pierdut” care simbolizează libertatea, proprietatea privată și lumea cosmopolită care se năștea atunci și funcționează ca un refugiu identitar în opoziție directă cu traumele și limitările perioadei comuniste.

Dar aceasta perspectivă filtrează masiv realitatea, reținând exclusiv efervescența de pe Calea Victoriei și Magheru, cafeneaua Capșa și viața burgheziei și lasă deoparte contrastele sociale uriașe, cu sărăcia extremă din mahalalele insalubre.

În romanul său “Hoţul din Curtea Miracolelor”, spre exemplu, istoricul, antropologul și scriitorul Adrian Majuru descrie un București al mahalalelor și al gangsterilor, o lume thriller aproape la fel de ofertantă precum erau, în secolul XX, orașe ca New York sau Chicago.

Un univers real care coexista cu “Micul Paris” modern, cochet, elegant.

Citește, pe B365.ro. despre locul din Romană care te poartă, de cum intri pe ușă, în această lume idealizată.