Portavionul USS Gerald Ford a ajuns în Croația pentru reparații

Portavionul american USS Gerald R. Ford, care face parte din forța de sprijin a atacurilor aeriene împotriva Iranului, a ancorat sâmbătă în portul Split din Croația, la malul mării Adriatice, pentru reparații și mentenanță, relatează Reuters.

„În timpul vizitei sale, USS Gerald R. Ford va primi la bord responsabili locali și personalități cheie în semn de recunoaștere a alianței solide și durabile între SUA și Croația”, a transmis Ambasada SUA, într-un comunicat.

Ford, cel mai nou portavion din America și cel mai mare din lume, se afla în Marea Roșie pentru operațiuni militare împotriva Iranului, când, pe 12 martie, a izbucnit un incendiu în spălătoria sa principală.

Trei marinari au fost răniți și focul a provocat pagube importante la circa 100 de cabine.

Comandamentul naval american pentru Orientul Mijlociu a dat însă asigurări pe X că propulsia navei nu a fost afectată și că rămâne „deplin operațională”.

Ford a făcut săptămâna trecută o oprire temporară în Golful Souda, pe insula grecească Creta. Guvernul Croației, care este un aliat NATO al SUA, a aprobat sosirea sa la începutul acestei săptămâni.

Portavionul, cu peste 5.000 de marinari, are la bord peste 75 de aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet, și se mândrește cu un sistem radar sofisticat pentru controlul traficului aerian și navigație.