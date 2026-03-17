Portavionul USS Gerald R. Ford face cale întoarsă. Armata SUA a omis să anunțe un detaliu important după incendiul de la bord

Portavionul american USS Gerald R. Ford, care face parte din forța de sprijin a atacurilor aeriene împotriva Iranului, va acosta săptămâna viitoare la o bază de pe insula grecească Creta, venind dinspre Marea Roșie, pentru a se reaproviziona, după ce a suferit săptămâna trecută un incendiu care a durat mai mult de 30 de ore și a provocat rănirea a doi militari, scrie marți agenția spaniolă de presă EFE.

Conform ziarului grec Kathimerini, revenirea portavionului la baza Souda din insula Creta, de unde plecase pe 28 februarie, ar putea avea legătură de asemenea cu ancheta privind incendiul izbucnit pe 12 martie în spălătoria principală a navei.

Baza militară americană de la Souda este singura din regiune ce dispune de o infrastructură ce poate găzdui o astfel de navă masivă și cu propulsie nucleară, notează Agerpres.

Incendiul nu a avut legătură cu atacurile americane asupra Iranului, a ținut să afirme în aceeași zi comandamentul armatei americane, care a confirmat doi răniți la bordul portavionului.

Ce a omis conducerea armatei SUA să anunțe

Ce nu a spus acest comandament este că incendiul a fost pus sub control abia după mai mult de 30 de ore și a lăsat fără paturi aproximativ 600 de membri ai echipajului, dintr-un total de aproximativ 4.500 aflați la bord, aceștia fiind de atunci nevoiți să doarmă pe podea sau pe mese, potrivit publicației americane The New York Times.

Portavionul USS Gerald R. Ford se află deja de zece luni în misiune pe mare, un alt motiv de nemulțumire al militarilor.

Din Mediterana, unde a plecat inițial, a fost desfășurat în Caraibe pentru a participa la blocada americană asupra Venezuelei și ulterior a fost trimis înapoi către Orientul Mijlociu pentru războiul împotriva Iranului.

Date fiind reacțiile negative ale echipajului față de condițiile de pe navă, care sunt „departe de a fi ideale”, și față de durata prea lungă a misiunii, Pentagonul ia în considerare înlocuirea acestui portavion în operațiunile militare împotriva Iranului cu portavionul USS George H.W. Bush, a mai scris The New York Times.

Deși este cel mai scump portavion din lume, marinarii americani s-au plâns, în luna februarie, și de toaletele stricate, întreținerea de rutină fiind dificilă în contextul unei desfășurări îndelungate pe mare.