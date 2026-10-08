Țara NATO care vrea să-și înlocuiască flota învechită de avioane de vânătoare ia în calcul, „cu seriozitate”, un anumit model. Dar lasă o portiță deschisă

Portugalia va lua o decizie cu privire la înlocuirea flotei sale învechite de avioane de vânătoare F-16 pe baza intereselor naționale și ia în considerare „cu seriozitate” oferta SUA privind avioanele F-35, alături de alte opțiuni, a declarat joi ministrul de Externe Paulo Rangel, după întâlnirea cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, la Lisabona.

Portugalia nu a lansat încă o licitație oficială pentru înlocuirea celor 28 de avioane de vânătoare F-16M pe care le deține, dar concurența este deja acerbă pentru un acord care ar consolida legăturile Lisabonei în domeniul apărării cu partenerii europeni sau cu cei americani, scrie Reuters.

„Statul portughez va decide întotdeauna în conformitate cu interesul național. Un lucru este clar: luăm în considerare cu seriozitate propunerea privind avioanele F-35, la fel cum luăm în considerare și alte opțiuni”, a declarat Paulor Rangel, într-o conferință de presă, după întâlnirea cu secretarul de stat american.

Avionul F-35 al companiei americane Lockheed Martin, considerat de mulți analiști din domeniul apărării drept principalul favorit, se confruntă cu concurența din partea modelului Eurofighter Typhoon (fabricat de Airbus, de compania britanică BAE Systems și de compania italiană Leonardo), precum și din partea avionului Rafale, al companiei franceze Dassault Aviation, și a modelului Gripen E, fabricat de compania suedeză Saab.

Portugalia este membru fondator al NATO, aderând la Alianța Nord-Atlantică pe 4 aprilie 1949 alături de alte 11 state.