Portugalia se pregătește de o furtună extrem de violentă. Școlile vor fi închise, iar populația este îndemnată să rămână în case

Guvernul Portugaliei a ordonat închiderea școlilor și a serviciilor publice neesențiale miercuri și le-a recomandat oamenilor să rămână în case pe cât posibil, în condițiile în care furtuna Charles amenință să aducă ploi torențiale și rafale de vânt de până la 150 km/h, potrivit Reuters.

„Toți cei care pot să rămână acasă să o facă. Mâine va fi o zi cu totul excepțională și este necesar să rămânem la domiciliu și în siguranță”, a avertizat ministrul de Interne, Luis Neves, cu prilejul unei conferințe de presă desfășurată la sediul Protecției civile, a transmis AFP, conform Agerpres.

„Vor fi momente extrem de dificile, în care va fi nevoie de intervenția echipelor de salvare”, a declarat ministrul de Interne, Luis Neves, în timp ce anunța măsurile luate de autorități. Toate serviciile de urgență și unitățile armatei au fost plasate în stare de alertă pentru ceea ce oficialul a descris drept „o zi absolut excepțională”.

Sunt așteptate de asemenea ploi abundente care sporesc riscul producerii inundațiilor, în special în mediul urban. Autoritățile se tem totodată că s-ar putea prăbuși arbori și structuri, dar și de pene de electricitate și de telecomunicații.

Începând de duminică, Portugalia și Spania vecină au fost deja lovite de precipitații abundente aduse de furtuna Bruna, care au provocat inundații în mai multe zone.

În contextul acestor previziuni, Ministerul de Interne i-a îndemnat pe portughezi să rămână la domiciliu în măsura în care acest lucru este posibil și să opteze pentru munca de acasă.

Neves a îndemnat de asemenea populația să stea departe de litoral, zonă deosebit de expusă rafalelor de vânt și valurilor violente.

„Vrem să prevenim mai degrabă decât să ne confruntăm cu dificultăți suplimentare”, a subliniat ministrul, evocând consecințele furtunilor devastatoare care au afectat țara iarna trecută și care au făcut mai mulți morți din cauza unor comportamente imprudente, a precizat el.

Intemperiile de la începutul anului s-au soldat cu șapte morți, potrivit datelor Protecției civile, în timp ce anumite publicații locale au evocat un bilanț mai grav, menționând aproape 20 de victime directe și indirecte.

Între 22 ianuarie și 15 februarie, Portugalia a fost afectată de șapte furtuni succesive, însoțite de rafale de vânt care au atins 130 de kilometri pe oră, precipitații intense, inundații și alunecări de teren.

Intemperiile au provocat de asemenea importante pagube infrastructurii, în special prăbușirea parțială a unui tronson din principala autostradă din Portugalia, care leagă Lisabona de Porto (nord). Zeci de mii de clienți s-au confruntat deja cu pene de electricitate timp de mai multe zile.

Peninsula iberică este în mod special expusă dereglărilor climatice și se confruntă cu valuri de caniculă din ce în ce mai îndelungate și cu episoade din ce în ce mai frecvente de ploi intense.