„Posibilă incursiune de drone”. Nouă alertă aeriană și mesaje RO-Alert în Tulcea. Anunțul MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Ministerul Apărării (MApN) a anunțat că după detectarea grupului de ținte aeriene, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 03.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert

„Alarmă aeriană! Posibilă incursiune de drone”, a fost mesajul RO-Alert pe care locuitorii l-au primit miercuri dimineaţă. Ei au fost sfătuiți să se adăpostească, potrivit ISU Tulcea.

MApN a precizat că nu fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 04.02.

În ultimele luni, zona de frontieră a României a fost scena mai multor incidente similare. De asemenea, au fost cazuri în care drone s-au prăbușit pe teritoriul românesc sau au pătruns ilegal în spațiul aerian național și au fost doborâte de avioane de vânătoare.



