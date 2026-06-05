Posibile întreruperi ale serviciilor informatice în acest weekend, avertizează ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că în perioada 5–8 iunie 2026 vor avea loc lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ale ANAF.

Intervențiile vizează îmbunătățirea performanței, creșterea securității și consolidarea stabilității serviciilor digitale destinate contribuabililor și instituțiilor partenere.

ANAF avertizează că, după finalizarea lucrărilor, utilizatorii s-ar putea confrunta cu disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea serviciilor informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală.

Echipele tehnice vor monitoriza permanent procesul și vor interveni pentru limitarea impactului. Contribuabilii sunt sfătuiți să țină cont de posibilele întârzieri când accesează serviciile electronice ale instituției în perioada imediat următoare mentenanței.

În aprilie 2025, ANAF anunțase o altă fereastră de mentenanță 4–7 aprilie 2025 – în care serviciile urmau să funcționeze „cu întreruperi parțiale sau totale.” Apoi, imediat a urmat anunțul pentru perioada 8–10 iunie 2026. Practic, mentenanțele sunt o constantă, nu excepții.

Contextul mai larg: sisteme vechi, digitalizare în curs

ANAF are în lucru un nou sistem informatic bazat pe tehnologii Big Data (SIDI). Acesta va gestiona volume imense de date și va face analize în timp real pentru detectarea neconformării fiscale. Operaționalizarea sa este preconizată pentru mijlocul anului 2026. Asta înseamnă că infrastructura actuală pe care rulează serviciile fiscale este, în mare parte, veche și supusă unor presiuni tot mai mari, iar noi obligații de raportare (e-Factura, e-TVA, SAF-T) sunt adăugate.

Concluzie practică

E un ciclu familiar: sisteme îmbătrânite + digitalizare accelerată + ferestre de mentenanță frecvente amplifică riscul real de indisponibilitate. Contribuabilii cu termene strânse ar trebui să nu lase depunerile sau plățile „pe ultima sută de metri” în perioadele anunțate.