Postul România TV, amendat după un interviu cu victima violului de la școala de vară a AUR. Membrii CNA scandalizați de întrebările adresate tinerei: „Ceva absolut sinistru”. Replica televiziunii

CNA a amendat cu o amendă de 10.000 de lei televiziunea pentru încălcarea vieţii private și a dreptului la imagine.

Decizia CNA vine în urma difuzării de către România TV a unor fragmente dintr-un interviu cu tânăra care a venit cu acuzaţii de viol după participarea la şcoala de vară AUR.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu trei ani, în septembrie 2023, când tânăra era minoră. Interviul de la România TV a fost difuzat pe 3 septembrie 2026, iar CNA a primit o reclamație chiar de la tânără prin care susținea că nu și-a dat acordul pentru înregistrare și difuzare. Postul tv susține că îl are, nu a oferit dovada în ședința CNA, dar spune că va veni cu ea în instanță, relatează Paginademedia.ro.

Burtiere acuzatoare

O parte dintre membrii CNA au criticat modul în care jurnalista Roxana Ciucă a adresat întrebările, dar şi pentru anumite titluri de pe burtieră: „Victima violului AUR în patul avocatului plătit de rezişti” sau „Scandal sexual finanţat cu bani de la propaganda rezist”.

„Mi s-a părut că s-a aruncat blamul asupra unei persoane care este implicată într-un proces. Dincolo de interviul pe care l-a făcut doamna Roxana Ciucă, care este absolut îngrozitor, titlul nu este decât continuarea a ceea ce făcea doamna Ciucă pe post: ceva absolut sinistru”, a declarat Dorina Rusu, membru în CNA. O opinie pe același ton a avut și Monica Gubernat.

Reprezentanta postului arată cu degetul spre reporteriță

În replică, reprezentanta postului a spus că „despre calitatea interviului şi întrebările puse, cu tot respectul vă spun că nu mă caracterizează şi nu vreau să le discutăm. Problema este a reporterului care a încercat să scoată cât mai mult de la toate părţile implicate în acest conflict”.