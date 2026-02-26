Posturi înființate ilegal, „din pix”, la Spitalul Militar, descoperite la controale. A fost sesizată DNA, anunță ministrul Apărării / Alte nereguli depistate în țară

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat rezultatele unor controale dispuse în săptămânile trecute și a anunțat că au fost sesizate Parchetul Militar sau, după caz, Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul”, a scris el, joi seară, într-o postare pe Facebook.

În unul dintre cazuri, Miruță a anunțat că a fost sesizată DNA și a fost declanșată o cercetare disciplinară internă după ce s-a constatat că la Spitalul Militar Central din București „au fost înființate ilegal, «din pix», 5 posturi de medic care nu existau în organigramă”.

„Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Situația descoperită este una nouă, suplimentară cazului deja cunoscut de la finalul anului trecut și nu s-a produs sub actuala conducere interimară”, a declarat ministrul.

Cabană „construită fără autorizație” într-o unitate militară, „oferită spre închiriere pe site-uri turistice”

Într-un alt caz, el a anunțat sesizarea Parchetului Militar cu privire la o „cabană ilegală cu 5 camere și 3 băi”, care a fost „construită fără autorizație de un privat în unitate militară la Stâna de Vale și oferită spre închiriere pe site-uri turistice”.

„Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula (poza in comentariu), fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”, a spus Radu Miruță.

La Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială a fost găsit un „medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore”.

A fost sesizat Parchetul Militar și a fost declanșată o cercetare administrativă, a precizat ministrul Apărării.

Lucrare recepționată „fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale”

La cazarma 957 Cincu a fost observată „recepționarea unei lucrări în valoare de aproximativ 1 milion RON fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale”. Potrivit ministrului, a fost inițiată o cercetare administrativă și au fost dispuse măsuri pentru recuperarea prejudiciului.

În ceea ce privește o licitație pentru corturi de adăpost destinate Armatei Române, procedura este „analizată deja de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate”.

„Corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore. Valoarea totală a contractelor-cadru este de 44 milioane lei. Firma în cauză apare în numeroase achiziții ale MApN”, a adăugat Radu Miruță.

Peste o mie de achiziții directe de la aceeași firmă

La Brigada 122 Logistică Muntenia, în doi ani, au fost făcute „1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă”.

„Au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era «prețul cel mai mic», achiziția s-a făcut de la aceeași firmă, la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți”, a afirmat ministrul Radu Miruță, care a precizat că și în acest caz a fost sesizat Parchetul Militar și a fost demarată o cercetare administrativă.

Ministrul Apărării a spus că „Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri”.

„Trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a conchis ministrul Radu Miruță.