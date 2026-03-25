Povestea Andreei Aniță: tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, dar a murit înainte să ajungă la tratament / S-a infectat cu o bacterie nosocomială la un spital privat din București

Aproape 150.000 de români au donat, în luna ianuarie, pentru Andreea Aniță, adunând 2,3 milioane de dolari în doar opt zile. Tânăra în vârstă de 27 de ani suferea de o formă rară de cancer, iar banii îi ofereau șansa nesperată la un tratament revoluționar, disponibil doar în SUA. Andreea nu a mai ajuns în America, pentru că, la începutul lunii martie, s-a stins în secția de Terapie Intensivă a unui spital din România.

Încă în stare de șoc după pierderea ei, familia Andreei spune că a rămas cu multe întrebări fără răspuns despre evoluția bruscă a stării ei și, mai ales, despre infecția nosocomială care apare în documentele medicale: Klebsiella pneumoniae, o bacterie rezistentă la majoritatea antibioticelor.

A simțit că nu mai poate respira

Pe 21 ianuarie, Andreea Aniță a ajuns de urgență de la Fălticeni cu o ambulanță la spitalul privat Memorial din București. Simțea că nu mai poate respira, iar medicii au diagnosticat-o cu bronhopneumonie.

Trecuseră doar 4 zile de când suma de 2,3 milioane de dolari fusese strânsă din donații în timp record.

În timpul internării, medicii de la Memorial au anunțat familia că bronhopneumonia cu care Andreea fusese internată în ianuarie a fost tratată cu succes, dar rudele ei povestesc că starea ei s-a înrăutățit brusc. Într-o dimineață a făcut convulsii în somn chiar în timpul vizitei familiei, a povestit Magdalena Nechita, sora Andreei, într-un dialog cu HotNews.

„Niciodată, la spitalul privat, nu ne spuseseră de Klebsiella”

Pe 19 februarie, după aproape o lună de internare la spitalul Memorial, familia a decis să o transfere pe Andreea Aniță la Spitalul de stat Colțea.

La 3 ore după transferul la Spitalul Colțea, medicii de aici au anunțat familia că Andreea era infectată cu Klebsiella pneumoniae, o bacterie spitalicească multirezistentă, și că este în sepsis „foarte grav”.

Buletinul de analize care confirmă prezența bacteriei Klebsiella pneumoniae.

„Niciodată, la spitalul privat, nu ne spuseseră de Klebsiella, cu toate că, la un moment dat, ne-au întrebat dacă suntem de acord să îi dea antibioticul Emblaveo. Care, din ce am citit și ne-am informat noi, familia, se dă special pentru Klebsiella – este singurul antibiotic la care această bacterie reacționează”, a spus sora Andreei.

Din ziua transferului de la spitalul Memorial la Colțea, Andreea Aniță a mai trăit două săptămâni.

A învins bronhopneumonia

Andreea și familia ei au ales inițial spitalul Memorial pentru că aici lucra medicul oncolog curant al Andreei, iar ea făcea, în acest spital, tratament oncologic decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, a explicat Magdalena Nechita.

„Dacă tot aveam bază în oamenii de acolo, ne-am gândit să mergem acolo, că poate ei știu să rezolve problema”, spune Magdalena Nechita.

Andreea suferea, de 11 ani, de sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer care afectează țesuturile moi. Boala apare, de obicei, la adolescenți și adulți tineri și se dezvoltă inițial în jurul articulațiilor, apoi se poate extinde.

Pe parcursul anilor, tânăra a trecut inclusiv prin amputarea genunchiului drept, iar o parte din plămân i-a fost extirpată, din cauza evoluției bolii.

Andreea Aniță. Foto: Facebook

Pe 21 ianuarie, când a fost adusă cu ambulanța de la Fălticeni, Andreea nu a ajuns în secția de Oncologie a spitalului Memorial, ci direct în secția de Terapie Intensivă.

În primele săptămâni a fost întubată și sedată: nu putea respira bine, iar din acest motiv făcea și dese atacuri de panică. „A stat aproape o lună întubată și sedată, timp în care ea s-a luptat cu bronhopneumonia, cu diferite medicamente, tratamente”, povestește sora ei.

La mijlocul lunii februarie, medicii au anunțat familia că tânăra a învins bronhopneumonia: i-au oprit sedarea, pentru ca ea să se poată trezi treptat.

Convulsii în timpul vizitei familiei

Familia povestește că au urmat zile în care Andreea era foarte bine: „Șefa de la ATI ne-a spus că este foarte bine, că toate analizele sunt bune. Infecția dispăruse complet”.

Au sperat că va fi mutată curând în salon, însă zilele următoare au remarcat că starea ei s-a înrăutățit. „Am găsit-o dormind profund, întinsă complet pe spate, iar la un minut după ce am intrat în salon, a făcut convulsii în somn. În acel minut am chemat doctorii și a fost nevoie să o sedeze și să dea aparatul de oxigen din nou pe maxim. Așa se face. Când au convulsii trebuie să oferi creierului o pauză”, povestește Magdalena.

„Simțeam că nu primim destule informații”

Cât timp Andreea a fost internată la spitalul Memorial, familia ei spune că a simțit mereu că nu primește suficiente informații. „Noi eram mereu într-o stare de confuzie”.

După episodul de convulsii, „ni s-a spus că nu se știe motivul pentru care Andreea era în starea aceasta și era dependentă de aparate”, spune sora.

În ceea ce privește tumorile Andreei, sora ei susține că acestea erau ținute sub control.

„Computerul tomograf din luna ianuarie arăta mai bine decât cel din luna decembrie, după ce ea a făcut radioterapie și chimioterapie. Tumorile erau, cumva, ținute sub control. Cauza majoră pentru starea ei era bronhopneumonia pe care ea a învins-o. Dar noi am fost terorizați de ideea că Andreea va muri neapărat acolo, pentru că este capăt de boală”.

Transferul la spitalul public

Rudele au decis apoi să o mute la alt spital și au reușit să obțină un transfer la Spitalul Colțea. „Ne-au acceptat cazul, deși știau că este unul foarte complicat”, spune sora Andreei.

La 3 ore după ce a fost transferată la Spitalul Colțea, a doua zi după ce făcuse convulsii în somn, medicii de aici au informat familia că Andreea era infectată cu Klebsiella pneumoniae, o bacterie spitalicească multirezistentă, și că este în sepsis „foarte grav”.

Klebsiella nu apărea în actele de transfer

În documentele medicale pe care familia Andreei le-a primit în ziua plecării de la spitalul Memorial, consultate și de HotNews, infecția cu Klebsiella pneumoniae nu apare nicăieri.

Abia câteva zile mai târziu, spitalul Memorial a trimis medicilor de la Colțea, „după multe insistențe” ale familiei, ultimele analize făcute Andreei înainte de transfer: aici apare informația că „pe mediile de cultură s-au dezvoltat colonii de Klebsiella pneumoniae.”

Ultimele analize făcute Andreei înainte de transfer.

„Dacă nu a luat de la ei, ar fi ieșit la primele analize, de la internare. Corect? Nu a ieșit, analizele mereu au fost fără bacteria aceasta”, se gândește, acum, sora Andreei.

Investigație internă la spitalul Memorial

Într-un răspuns pentru Hotnews, spitalul privat Memorial arată că Andreea Aniță era pacienta acestei unități medicale din anul 2024, când a continuat aici „un parcurs terapeutic (pentru sarcom sinovial – n.red.) pe care îl începuse deja cu 10 ani în urmă”.

Reprezentanții spitalului spun că „măsurile terapeutice aplicate de-a lungul acestor ani au reușit să mențină boala în stagnare până în octombrie 2025, când afecțiunea a recidivat agresiv la nivelul plămânilor, fiind nevoie să fie reconsiderate opțiunile terapeutice. Din păcate, în ianuarie 2026, a făcut un episod de infecție respiratorie si a fost internată într-un spital din apropierea orașului natal (Fălticeni – n.red.).”

„O săptămână mai târziu a fost internată direct pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Memorial, cu insuficiență respiratorie severă în contextul afecțiunii oncologice avansate, cu afectare pulmonară extinsă și stare biologică profund compromisă.”

Spitalul admite că a declanșat și o investigație internă după ce Andreea a fost transferată la Spitalul Colțea cu infecție cu Klebsiella Pneumoniae.

Concluziile investigației: „conduita terapeutică a fost adecvată și în concordanță cu standardele medicale internaționale. Echipa medicală afirmă aplicare riguroasă a tuturor măsurilor de prevenire și control al infecțiilor asociate actului medical.”

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor susținute și a îngrijirilor acordate cu maximă responsabilitate, gravitatea bolii și prognosticul nefavorabil au făcut ca evoluția să nu fie cea dorită”, afirmă spitalul privat.

Reprezentanții spitalului Memorial mai spun că, „din respect pentru confidențialitatea pacientului și în conformitate cu legislația română”, nu pot oferi „mai multe detalii despre tratamentul personal al pacientei fără consimțământ”.

Doctorul care a continuat să lupte „chiar și când medicina spunea că nu se mai poate face nimic”

După mutarea în secția de Terapie Intensivă a spitalului Colțea, chiar dacă starea ei era foarte gravă, familia spune că a simțit că medicii de aici au făcut tot ceea ce era posibil ca să o salveze.

Mostafa Saleh, medicul curant al Andreei din secția ATI de la Colțea, spune, într-un dialog cu HotNews, că „din punct de vedere medical”, cazul Andreei a fost unul complex, „atât din punct de vedere al patologiei de bază, cât și al celei acute”.

Dr. Mostafa Saleh. Foto: Spitalul Colțea

„Eforturile noastre”, spune medicul ATI, „s-au îndreptat atât către înțelegerea relației dintre cele două, cât și înspre soluționarea factorilor potențial corectabili și reversibili”.

În ciuda eforturilor medicilor, după internarea la Colțea, „lucrurile au mers doar spre rău. Klebsiella ieșea la analize în fiecare cultură. De oriunde luau, ieșea pozitivă peste tot. Iar bacteria aceasta era foarte puternică, foarte activă, nu răspundea la medicamente și a făcut să îi cedeze organele pe rând”, spune Magdalena Nechita.

La Colțea, Andreea a stat două săptămâni. A murit în dimineața zilei de 3 martie, de ziua de naștere a mamei ei.

Despre medicul Mostafa Saleh, polițistul Dani Cek, implicat în organizarea strângerii de fonduri pentru Andreea, a scris, într-o postare pe Facebook, după decesul Andreei, că este „o minune de om. Pentru faptul că stătea lângă patul ei și nu renunța. Pentru că a continuat să lupte chiar și atunci când medicina spunea că nu se mai poate face nimic. Pentru credința, implicarea și devotamentul care depășesc orice fișă de post. E o raritate! Să îl prețuiți pe acest om minunat!”

„A reușit mereu să se ridice și să învingă orice”

Dr. Mostafa Saleh consideră „impresionantă stăruința și puterea de care Andreea și familia ei au dat dovadă în tot acest timp”.

În dialogul cu HotNews, el mărturisește că, „dincolo de multitudinea de rapoarte medicale”, a descoperit povestea Andreei pe parcurs: „Am aflat că a reușit să dea sens principiului de «toți pentru unul», având cel mai nobil scop. Dincolo de datoria profesională, consider că și noi, ca echipă, am fost aliniați acestui front comun pentru viată.”

Familia Andreei este și acum în stare de șoc. „Ea a fost fost mereu foarte bine, chiar și în episoadele grave. A reușit mereu să se ridice și să învingă orice. A fost foarte puternică.”

Nimic nu anunța, la începutul anului, acest deznodământ: tumorile Andreei erau sub control și arătau mai bine în ianuarie decât în decembrie anul trecut, după o nouă cură de tratament.

„Era foarte stabilă. Am vorbit și cu medici din Barcelona cărora le-am trimis documentele ei medicale și ne-au spus că era stabilă. Ne-au spus că era pregătită pentru tratament (tratamentul din Statele Unite – n.red.). Radioterapia și chimioterapia țineau tumorile pe loc, nu le lăsau să avanseze atât de mult”, afirmă sora ei.

„Ne-au spus (reprezentanții spitalului Memorial – n.red.) că a dezvoltat singură această bacterie, deși nu știu dacă un pacient poate dezvolta singur o bacterie de spital. Andreea își revenise din bronhopneumonie, dar după Klebsiella, toate organele ei au cedat”, spune sora ei, Magdalena Nechita.

Conform certificatului medical constatator al decesului, pus la dispoziție de familie și consultat de HotNews, cauza morții Andreei a fost stop cardiac, având drept cauze antecedente disfuncție organică multiplă și sarcom sinovial.

„Ar fi avut șansa să meargă în America să se trateze de cancer”

Rudele Andreei nu s-au așteptat niciun moment să strângă 2,3 milioane de euro, dar și-au făcut mari speranțe când suma necesară tratamentului salvator a fost atinsă.

Tecelra este o terapie celulară de ultimă generație, o imunoterapie personalizată, folosită în centre oncologice mari din Statele Unite. Este aprobată oficial în SUA de autoritatea americană a medicamentului (FDA), dar, fiind o terapie nouă, nu a ajuns încă în Europa.

În stadiile avansate, așa cum era cazul Andreei, sarcomul sinovial are puține opțiuni de tratament.

„Noi am trimis o biopsie în America și ne-au trimis rezultatul: compatibilitatea era de 90%. Andreea ar fi avut șanse maxime să se vindece de sarcom în America”, crede sora ei.

Familia va dona toți banii

Suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă în ianuarie în urma campaniei umanitare organizate de polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek pe Facebook) și preotul Alexandru Lungu, se află în acest moment în contul Andreei.

Daniel Ceclan și preotul Alexandru Lungu Foto: Facebook

Suma a fost declarată integral la notar, spune sora Andreei, iar după succesiune, toți banii vor fi donați „până la ultimul leu altor cazuri grave”.

„Vom cere factură directă la spitalele unde sunt tratați cei cărora le donăm, ca să nu existe probleme. Noi vom trimite plata direct în contul spitalului, ca să poată fi tratați copii bolnavi de cancer sau alte boli foarte grave. Nu oprește nimeni absolut un leu”, afirmă Magdalena Nechita.

„Vom posta fiecare factură. Toată lumea va vedea că au fost donați toți banii, până la ultimul leu”, adaugă sora Andreei.

Gândul cu care familia încearcă acum să se împace, „ca să ieșim din șoc”, este că „Dumnezeu a făcut posibilă campania aceasta atât de ușor, a strâns banii în numele Andreei, tocmai ca să salveze alte vieți. Pentru că la alte cazuri care apar, chiar și copii, durează până la o lună sau mai mult să strângă banii. Și poate că își pierd șansa să ajungă la tratament.”

„Iar noi ne gândim că poate Dumnezeu a făcut posibil ca Andreea să adune bani pentru alți copii”, spune sora ei.