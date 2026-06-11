Mii de oameni antrenează zilnic viitorii roboți care îi vor înlocui. Povestea anonimilor care alimentează revoluția AI

O femeie din India curăță un fruct mango și își înregistrează gesturile, pentru a antrena AI. FOTO: R.Satish BABU / AFP / Profimedia

În India, cea mai populată țară de pe planetă mii de oameni contribuie zilnic la avansul tehnologiei AI, alimentând modelele acesteia cu cuvinte, fotografii sau videoclipuri, scrie AFP.

Munca pare simplă și bine plătită, așa că Nagireddy Sriramyachandra nu a ezitat. O oră pe zi, ea se filmează în timp ce taie mango pentru a antrena viitorii roboți dotați cu inteligență artificială (AI) care vor face asta în locul ei în viitor.

„Cine v-ar da 250 de rupii (2,20 euro) doar pentru a efectua o oră de treburi casnice?”, întreabă tânăra de 25 de ani, din casa sa dintr-un mic sat din statul Tamil Nadu.

„Și poate că într-o zi voi avea și eu unul dintre acești roboți”, spune ea pentru AFP.

În cea mai populată țară de pe planetă – cu un miliard și jumătate de locuitori – mii de oameni anonimi contribuie zilnic la revoluția AI, alimentând modelele acesteia cu cuvinte, fotografii sau videoclipuri.

Pentru a evolua în lumea reală, viitorii roboți inteligenți adună date care reproduc mișcările umane, colectate de camere, ochelari video sau simple telefoane mobile.

Nagireddy Sriramyachandra își montează pe cap o bandă care fixează telefonul de fiecare dată când lucrează.

„Afișează mesajul «mâini nedetectate» de fiecare dată când nu înregistrez corect”, explică ea.

Gesturi obișnuite

După fiecare oră de lucru, tânăra trimite clipurile sale companiei Objectways, care se ocupă de descompunerea în limbaj de programare a celor mai banale gesturi pentru proiectanții de instrumente AI.

„Poate fi vorba de împăturirea rufelor, prepararea cafelei, gătirea unui anumit fel de mâncare, prepararea unui sandviș”, explică directorul companiei, Ravi Shankar, pentru AFP.

Shankar s-a stabilit în Statele Unite, cât mai aproape de giganții americani din domeniul tehnologiei, precum Amazon, care apelează la serviciile sale.

În atelierele unei fabrici textile din orașul Karur (Tamil Nadu), angajatele sunt echipate cu camere digitale, fixate pe cap, care înregistrează fiecare mișcare atunci când calcă, etichetează sau ambalează.

În laboratorul Objectways, tehnicienii au reprodus, de asemenea, decorul unei locuințe complet echipate, de la sufragerie la dormitoare, trecând prin bucătărie și băi.

Pentru un plus de realism, schimbă chiar și tapetul în mod regulat.

Ingineră, Rani N, în vârstă de 21 de ani, produce acolo în fiecare zi 90 de videoclipuri, în acest moment despre arta de a plia un prosop.

„Mă așez aici, mâine va fi acolo”, descrie ea, arătând spre diferitele colțuri ale camerei în care lucrează. O muncă nu întotdeauna captivantă, dar „tolerabilă”, consideră tânăra.

Potrivit băncii americane de investiții Goldman Sachs, piața mondială a roboților umanoizi alimentați de AI ar putea ajunge la 38 de miliarde de dolari până în 2035.

„Pierderea locurilor de muncă”

Fiind lider mondial în domeniul serviciilor de asistență pentru companii, India intenționează să-și revendice partea.

Hotărâtă să ajungă din urmă Statele Unite și China în cursa AI, India a anunțat în ultimele luni investiții de peste 200 de miliarde de dolari pe teritoriul său, de la centre de date gigantice la fabrici de cipuri.

Însă autoritățile indiene știu că trecerea la AI pune în pericol o întreagă parte a economiei lor.

„Majoritatea discuțiilor (…) se concentrează pe angajații cu gulere albe și anticipează pierderea aproape certă a locurilor de muncă în sectoarele respective”, a avertizat în februarie centrul de reflecție al guvernului NITI Aayog.

„S-a acordat puțină atenție modului în care AI ar putea servi celor 490 de milioane de lucrători informali din India, care constituie baza economiei noastre”, a adăugat acesta.

„Pentru India, provocarea nu se limitează la implementarea AI, ci la asigurarea faptului că aceasta va servi milioanelor de locuitori care au rămas, de-a lungul istoriei, la marginea societății”, a insistat șeful NITI Aayog, BVR Subrahmanyam, citat de AFP.

Optimist, șeful Objectways vrea să creadă că, la fel ca cele care au precedat-o, revoluția AI va aduce beneficii cât mai multor oameni.

„Viața privată”

„Anumite locuri de muncă vor dispărea și vor fi preluate de mașini”, spune Ravi Shankar, „dar asta pentru ca oamenii să poată face lucruri mai interesante”.

Manish Agarwal, directorul uneia dintre companiile concurente cu sediul în Bangalore, Humyn Lab, este de aceeași părere.

AI „va crea o rezervă mondială de talente (…) va exista o rețea umană, o rețea de roboți, iar cele două vor lucra împreună”, prognozează el.

Departe de aceste scenarii, micii angajați din India deocamdată, mai puțin preocupați de amenințările pe care AI le reprezintă pentru locurile de muncă tradiționale decât de respectarea vieții lor private.

În statul Andhra Pradesh, șefa Qanat Consultancy Services, ai cărei 2.000 de colaboratori își înregistrează viața de zi cu zi pentru a alimenta AI, afirmă că a avut dificultăți în recrutare. În special în ceea ce privește femeile.

Nagireddy Sriramyachandra confirmă că a stabilit niște limite. „Nu fac niciodată înregistrări în dormitorul meu”, asigură ea, „chiar și când îmi împăturesc hainele, o fac în sufragerie”.