Povestea apei minerale Dorna, de la izvor la consumator – Cum se întâlnesc natura, tehnologia și expertiza locală în fabrica Coca-Cola HBC de la Poiana Negrii

La aproximativ 14 kilometri de Vatra Dornei, în inima Carpaților Orientali, apa minerală naturală Dorna își începe drumul către consumatori. Într-o zonă protejată din Țara Dornelor, captarea se face de la surse aflate la altitudini de până la 1.500 de metri, apoi apa este transportată către fabrica din Poiana Negrii. Aici sunt îmbuteliate în condiții stricte de calitate și siguranță alimentară apele minerale naturale Dorna, Dorna Izvorul Alb și Dorna Poiana Negri, înt-un proces în care resursa naturală, tehnologia și expertiza oamenilor din comunitatea locală sunt parte din parcurs.

Este una dintre poveștile locale ale Sistemului Coca-Cola, care marchează, în 2026, 35 de ani de producție în România, în același moment în care compania împlinește 140 de ani de istorie globală. Dacă aniversarea vorbește despre evoluția unui brand internațional într-un business cu amprentă locală, fabrica de la Poiana Negrii ne arată cum se traduce concret această amprentă: într-o activitate construită în jurul unei resurse naturale, a oamenilor din comunitate și a unor investiții constante în tehnologie.

Drumul apei minerale, într-un areal protejat

Pentru apele minerale naturale Dorna, povestea începe la aproximativ 1.300 de metri altitudine, în zona Vârfului Oușorul, din Munții Suhard, în Dorna Candrenilor, județul Suceava. Izvoarele se află într-un areal protejat, cu o activitate umană redusă în imediata apropiere. Apa captată este oligominerală, cu mineralitate scăzută, iar compoziția sa este determinată de traseul natural prin sol și roci.

În cazul sursei Izvorul Alb, prima captare a fost realizată în 1997, iar din 2002, odată cu preluarea brandului Dorna și a capacităților de producție de către Sistemul Coca-Cola, sursa a intrat în portofoliul Coca-Cola HBC România. De atunci, în zonă au fost construite șase captări.

Protejarea sursei nu se limitează însă la infrastructura de captare. Întreaga zonă este împrejmuită, accesul este restricționat, ceea ce a determinat ca zona să rămână în mare parte nealterată de-a lungul timpului.

Un traseu natural atent controlat

Apa care ajunge la Izvorul Alb își începe parcursul cu mult înainte de a fi captată. Precipitațiile se infiltrează în sol, traversează straturi de roci și ajung în subteran, într-un proces natural care durează aproximativ trei săptămâni.

La sursă, apa are o temperatură constantă, de aproximativ 7 grade Celsius, iar principalii parametri fizico-chimici rămân stabili în timp. Ea este captată și transportată într-un sistem închis, fără contact cu exteriorul, până la fabrică. Transportul se face gravitațional pe toată distanța de 10 km dintre izvor și Poiana Negrii, iar presiunea este controlată prin camere speciale de spargere a presiunii amplasate de-a lungul traseului. Apa extrasă din munți își păstrează caracteristicile naturale pe tot parcursul procesului de îmbuteliere. Pe fluxul de producție există mai multe puncte de prelevare a probelor, unde parametrii de calitate și siguranță sunt verificați de mai multe ori pe zi.

Fabrica din inima Carpaților: angajați din comunitatea locală și investiții în tehnologii de tip Industry 4.0

Fabrica din Poiana Negrii a devenit parte a Sistemului Coca-Cola în 2002 și este astăzi una dintre cele trei unități de producție operate de Coca-Cola HBC România, alături de cele din Ploiești și Timișoara.

În ultimii ani, fabrica a trecut prin investiții succesive în linii de producție, echipamente eficiente energetic și automatizare. În 2019, un proiect în valoare de 11 milioane de euro, a vizat instalarea unei linii de producție cu o capacitate mai mare și un consum redus de resurse, alimentată 100% cu energie electrică din surse regenerabile. Proiectul a inclus și modernizarea unei alte linii și extinderea capacității de depozitare a materiilor prime. Astfel, unitatea are astăzi trei linii moderne de îmbuteliere: două pentru ambalaje PET și una pentru ambalaje de sticlă, returnabilă și nereturnabilă.

La Poiana Negrii, continuitatea producției presupune nu doar echipamente performante, ci și oameni care cunosc locul, procesele și particularitățile activității dintr-o zonă montană, motiv pentru care majoritatea celor 250 de angajați Coca-Cola HBC și colaboratori externi, care lucrează la Poiana Negrii, provin din comunitățile locale.

La nivelul grupului Coca-Cola HBC, care operează 16 fabrici de îmbuteliere a apei, Poiana Negrii este una dintre unitățile de îmbuteliere apă cu cea mai mare complexitate operațională, inclusiv prin numărul și dimensiunea perimetrelor de exploatare, și a treia ca volum de îmbuteliere.

În spatele procesului de producție se află tehnologii de automatizare și soluții digitale de tip Industry 4.0, care permit monitorizarea permanentă a operațiunilor și intervenția rapidă atunci când este nevoie. În logistică, sistemele digitale contribuie la gestionarea paleților, stocurilor, spațiilor de depozitare și transportului intern.

Pentru a răspunde cât mai bine cererii, în 2017 s-a inaugurat depozitul de tip drive-in, în urma unei investiții de aproximativ un milion de euro. Capacitatea de stocare a crescut atunci de la 8.800 la aproximativ 22.000 de paleți.

Apa, gestionare responsabilă pe termen lung

Pentru Coca-Cola HBC România, apa este atât materia primă esențială a produselor, cât și o resursă a cărei protejare ține de continuitatea activității și de responsabilitatea pe termen lung față de ecosistemele locale. Dincolo de protejarea surselor de apă, strategia Coca-Cola HBC România pune accent pe conservarea bazinelor hidrografice locale, creșterea eficienței utilizării apei în operațiuni și sprijinirea inițiativelor care contribuie, pe termen lung, la reziliența resurselor de apă din comunitățile în care compania este prezentă.

La Poiana Negrii, această abordare înseamnă că povestea apei nu se încheie în momentul captării. Ea continuă prin modul în care este transportată, verificată, îmbuteliată, depozitată și distribuită.

De la sursa din munți până la sticla de pe raft, povestea apelor minerale Dorna este, astfel, una în care natura și tehnologia se întrepătrund. Ele fac parte din același traseu, susținut de infrastructură, investiții și expertiza oamenilor care lucrează zi de zi la Poiana Negrii.

Articol susținut de Dorna