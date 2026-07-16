„Speranța moare ultima”: Cum a ajuns balena Timmy să fie comparată de germani cu Iisus

Când, în aprilie, mai mulți oameni din Germania au organizat o operațiune îndrăzneață pentru salvarea unei balene cu cocoașă eșuate pe coasta Mării Baltice, pentru scurt timp a părut că o țară măcinată de diviziuni politice și de îngrijorări economice se unește în jurul unei cauze comune.

O nouă piesă satirică inspirată de acest episod sugerează însă că spectatorii, influencerii de pe rețelele sociale, politicienii și milionarii care s-au înghesuit pe litoral pentru a sprijini salvarea lui Timmy nu și-au dorit doar să salveze balena, ci și ca Timmy să-i salveze, la rândul său, pe ei, notează The Guardian.

„Timmy: Speranța moare ultima”, care a avut premiera sâmbăta trecută la teatrul Ernst Deutsch din Hamburg, reinterpretează spectacolul mediatic din jurul balenei sub forma unei piese cu accente religioase, în care uriașul mamifer marin este venerat, crucificat și, în cele din urmă, tăiat în bucăți de grăsime oferite ca într-un ritual de împărtășanie.

„Timmy a scos la iveală ce e mai bun în oameni, dar și ce e mai rău”

Transformarea lui Timmy într-o figură asemănătoare lui Iisus a atras critici din partea teologilor catolici, dar a fost apreciată de revista germană Der Spiegel. Potrivit publicației, piesa arată „cât de dispus este un public secularizat să caute refugiu în structuri cvasi-religioase, ca sursă de speranță”.

Balena cu cocoașă a fost observată pentru prima dată în apele Germaniei în luna martie, după ce a rămas blocată în apropierea stațiunii Timmendorfer. De aici a apărut și porecla Timmy, deși ulterior s-a aflat că animalul era, de fapt, femelă. O poreclă folosită anterior, Hope („Speranță”), reflecta însă mai bine impactul emoțional pe care destinul tragic al balenei l-a avut asupra opiniei publice germane.

Pe parcursul piesei, regizorul Alexander Klessinger difuzează fragmente audio din interviuri cu oameni care au venit la Timmendorfer în speranța de a simți o legătură cu mamiferul aflat în suferință. Mărturiile, brute și nefiltrate, arată cât de convinși erau unii dintre ei că balena li se adresa direct.

„Am simțit că mă aștepta. Nu pot să explic, dar simțeam că mă voia acolo”, spune o femeie.

Într-o înregistrare, o femeie explică faptul că a călătorit până la Marea Baltică pentru a ajuta balena cu ajutorul unui cântec ritualic despre care susține că ar putea „astupa breșele energetice”.

„Timmy a scos la iveală ce e mai bun în oameni”, a scris Süddeutsche Zeitung după premiera piesei. „Dar și ce e mai rău.”

Pe lângă faptul că a dus, potrivit relatărilor, la o creștere puternică a vânzărilor de cărți despre balene și viața marină, povestea lui Timmy a inspirat și mai multe cântece, unele sentimentale, altele satirice. La finalul premierei de la Hamburg, trupa rock Tulpe a interpretat piesa sa de succes „Sprengt den Wal!” („Aruncați balena în aer!”), al cărei refren spune: „Să plouă cu salam și cotlete de balenă”.

Un cântec generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care a devenit viral pe rețelele sociale în perioada de apogeu a „maniei Timmy” și care este interpretat în piesă de actori într-o versiune rock, introduce și o notă de revoltă populistă față de „experții” prezentați drept lipsiți de inimă.

„În timp ce el încă respiră”, spun versurile, „ei vorbesc deja despre ce se va întâmpla după / despre teste și cifre / de parcă ar fi doar un trup gol, fără inimă”.

Operațiunea de 2 milioane de euro

În cele din urmă, o operațiune complexă și riscantă pentru transportarea balenei înapoi în larg, cu ajutorul unei barje umplute cu apă, a fost finanțată din fonduri private de doi milionari și autorizată de oamenii legii, în pofida avertismentelor experților, care susțineau că animalul era rănit și avea șanse mici de supraviețuire.

Piesa reconstituie o conferință de presă în timpul căreia biologii care propuseseră ca balena să fie lăsată să moară în liniște au fost acuzați de unii dintre cei implicați în salvarea ei că vor să „ucidă” animalul. O femeie a susținut că ar fi fost „nedemn” ca balena să moară într-un golf, și nu în largul mării.

La aproape două săptămâni după ce Timmy a fost eliberată, pe 14 mai, balena a fost găsită moartă în apropierea micii insule Anholt, în Kattegat, strâmtoarea care desparte Danemarca de Suedia. Controversele legate de costul operațiunii de salvare, estimat la aproximativ 2 milioane de euro, continuă și în prezent.