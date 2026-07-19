Povestea incredibilă a lui Ioan Procopie Dumitrescu, primar al Bucureștiului în 1878

Pe aleea principală a Cimitirului Bellu din București se înalță o capelă de o frumusețe rară.

Învăluită până de curând într-un mister adânc, monumentul funerar îi aparține lui Ioan Procopie Dumistrescu, un ilustru jurnalist și om politic român cu o poveste de viață absolut fascinantă.

Această descoperire făcută de cei care se ocupă de Cimitirul Bellu readuce în atenția bucureștenilor nu doar un monument arhitectural deosebit, ci și destinul unui om care a marcat profund istoria Capitalei și a întregii țări în momente de cumpănă.

Citește, pe B365.ro, despre cariera sa strălucită în magistratură și pasiunea pentru politică.

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