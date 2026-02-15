Povestea incredibilă a Whatsapp. Ucrainean cu sechele sovietice tip “telefonul meu e ascultat”, ajuns din șomer miliardar și șef la compania care a refuzat să-l angajeze

Doi angajați obosiți de Yahoo au fost respinși arbitrar la un job pentru care au aplicat la Facebook. Au rămas șomeri și au creat o aplicație de status pe un telefon second-hand. Au omorât cu ea SMS-ul. După ani, cei care i-au respins le-au dat 19 miliarde de dolari pe aplicația lor – astăzi celebrul Whatsapp.

Foto: Dreamstime.com