Povestea unei tinere doctorițe operate robotic de endometrioză: „Nu acceptați răspunsuri vagi și nu vă opriți din căutări dacă simțiți că ceva nu este în regulă”

Endometrioza este o afecțiune ginecologică cronică, care afectează aproximativ 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii. Deși are un impact major asupra calității vieții, endometrioza este adesea diagnosticată cu întârziere, în unele cazuri chiar și după zece ani de simptome ignorate sau interpretate greșit. „Endometrioza este o boală care mimează alte afecțiuni, ceea ce face diagnosticul dificil. În plus, există o cutumă socială conform căreia durerile menstruale sunt normale, ceea ce duce la bagatelizarea simptomelor”, a atras atenția dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelență în Tratamentul Endometriozei și fondator al Endo Institute, singurul Centru de Excelență cu dublă acreditare din România.

Dr. Simedrea a acumulat experiență și expertiză recunoscută și validată de foruri internaționale în diagnosticul și tratamentul endometriozei și a altor afecțiuni ginecologice. Multe paciente din țară și din străinătate, cu disperarea în suflet și speranța în gând au bătut drumul până la Timișoara, la Endo Institute, Regina Maria, pentru a cere ajutorul medicului.

Dr. Voicu Simedrea este Chirurg de Excelență în Tratamentul Endometriozei și fondator al Endo Institute.

Experiența unei paciente, și ea medic la rândul ei: ,,Endometrioza mi-a afectat viața, mai ales din cauza durerilor cronice și a oboselii constante”

Bianca Cocîr, medic rezident în anul II, a fost diagnosticată cu endometrioză după ani de dureri intense și multiple consultații fără răspunsuri clare. „De mult timp mă luptam cu dureri pe care le consideram «normale», dar care, în realitate, îmi afectau semnificativ viața de zi cu zi. Diagnosticul de endometrioză a venit după un drum lung, plin de întrebări, dar și cu o mare ușurare că, în sfârșit, aveam un răspuns clar”, ne-a povestit Bianca.

Tânăra, în vârstă de 27 de ani, se lupta cu simptomele încă din liceu: dureri abdominale severe, oboseală extremă și, ulterior, dureri în picioare, dar mult timp, i s-a spus că durerile sunt normale. Simptomele, cu timpul, au devenit tot mai greu de gestionat. Singura soluție care o ajuta să reziste erau injecțiile pentru calmarea durerii.

De-a lungul anilor a primit răspunsuri de genul „este normal să ai dureri” sau „este doar o sensibilitate mai mare la menstruație”. I s-a recomandat contracepția ca unică soluție, fără investigații suplimentare. „Această lipsă de informare a întârziat foarte mult diagnosticul meu. Endometrioza mi-a afectat semnificativ viața, mai ales din cauza durerilor cronice și a oboselii constante. Pe plan profesional, am avut momente în care mi-a fost greu să fiu la capacitate maximă. Pe plan personal, am avut zile în care nu puteam să mă bucur de activități simple alături de cei dragi. Însă această experiență m-a învățat să îmi ascult corpul și să îmi prioritizez sănătatea”, ne-a mărturisit Bianca.

Caracterul cameleonic al bolii

După ce o investigație RMN i-a confirmat diagnosticul, a început să caute specialiști în endometrioză și a ajuns la Endo Institute. „Boala mea afecta și rectul, ceea ce făcea intervenția chirurgicală necesară. Am avut încredere în dr. Simedrea și echipa lui.”

Dr. Voicu Simedrea are o experiență vastă în diagnosticarea și tratarea endometriozei. Are o cazuistică extrem de bogată, mii de femei au venit la el pentru a-și rezolva problemele. În România, dr. Simedrea susține că încă sunt dificultăți în a diagnostica precoce această boală, din cauza ,,caracterului cameleonic al bolii care mimează o sumă de alte afecțiuni, astfel că diagnosticul diferențial este de multe ori înșelător”.

„În România și nu numai, în general în țările balcanice există o cutumă că femeile trebuie să sufere, trebuie să aibă dureri menstruale, este normal și atunci ele cumva bagatelizează această suferință. Salut în acest sens apariția unui test de screening al companiei ZIWIG, care este un test din salivă care se poate efectua foarte simplu și care pune diagnosticul de boală cu o senzitivitate de aproximativ 95% și de aceea poate fi folosit la scară largă. Eu sper că odată cu apariția acestui test, intervalul de diagnostic se va scurta considerabil. În Franța, acest test este suportat de către stat și este introdus în școli și la populația tânără tocmai pentru a depista în masă această boală care are un impact medical și social major. Endometrioza este o boală care de cele mai multe ori țipă, adică doare și durerea este cel mai puternic prescriptor. Pacientele cu endometrioză se prezintă în mod repetitiv la consulturi și, de cele mai multe ori, sunt tratate superficial și întârzierea aceasta a diagnosticului favorizează evoluția bolii către forme grave, care deja trec de sfera aparatului genital. Endometrioza poate afecta tractul digestiv, urinar, chiar și sistemul nervos, iar în unele cazuri poate provoca infertilitate. De aceea, este esențială depistarea precoce”, a semnalat dr. Voicu Simedrea.

Soluții terapeutice: chirurgie robotică și tratament multidisciplinar

Nu întotdeauna tratamentul medicamentos ameliorează simptomele endometriozei. Chirurgia robotică a devenit un element cheie în tratarea formelor severe ale bolii. „Robotul daVinci ne permite o precizie mai mare, vizualizare detaliată și intervenții mai puțin invazive, ceea ce se traduce printr-o recuperare mai rapidă a pacientelor”, a explicat medicul care a realizat toate tipurile de intervenții, de la cele deschise, la cele laparoscopice și robotice.

În cazul Biancăi, intervenția chirurgicală a fost cea mai potrivită soluție. „Nu am urmat un tratament medicamentos înainte de operație, deoarece boala era deja într-un stadiu avansat și afecta și rectul, ceea ce făcea ca intervenția chirurgicală să fie necesară. În cazul meu, un tratament medicamentos ar fi putut doar să încetinească evoluția bolii, dar nu ar fi rezolvat problemele deja existente. Împreună cu domnul doctor Voicu Simedrea, care mi-a explicat în detaliu toate variantele de tratament, am optat pentru intervenția realizată cu ajutorul robotului daVinci, ceea ce a permis o precizie mai mare și o recuperare mai rapidă. De partea de chirurgie digestivă s-a ocupat domnul doctor Alhajjar Hadi, având în vedere afectarea rectului. Alegerea acestui tratament a fost una grea, dar necesară pentru a-mi recăpăta calitatea vieții și pentru a avea șansa de a deveni mamă în viitor. După trei săptămâni, am reușit să mă întorc la muncă. Viața mea s-a schimbat radical,” a mărturisit tânăra, care deși medic de profesie, în postura de pacientă i-a fost frică de operație. Dar medicul i-a fost alături și a încurajat-o. „Un moment care m-a marcat a fost la internare, când am primit o brățară pe care scria «#EștiMaiPuternicăDecâtCrezi». A fost un mesaj simplu, dar care m-a motivat enorm și mi-a dat puterea de a merge mai departe cu curaj”, ne-a mai povestit Bianca.

Chirurgia robotică este, după părerea dr. Simedrea, cea mai evoluată formă de chirurgie pe care o au medicii la dispoziție la ora actuală.

„Sistemul robotic ne permite o vizualizare extraordinară a câmpului operator. Chirurgul poate identifica mult mai ușor structurile anatomice, poate determina mult mai ușor extinderea bolii, leziunile, raportul leziunilor cu structurile anatomice, deci poate realiza o excizie mult mai acurată a leziunilor de endometrioză și cu prețul unui traumatism minim asupra țesuturilor sănătoase înconjurătoare. Trebuie să luăm în calcul și faptul că sistemul robotic nu are tremur, deci înlătură orice mișcare a mâinii chirurgului, înlătură oboseala chirurgului, iar cazurile operate robotic prezintă un scor mai mic al durerii postoperatorii. Eu sunt convins că acesta este viitorul chirurgiei și în România. Deocamdată există această problemă, a lipsei unui program național pentru chirurgia robotică care să susțină financiar acest efort și această tehnologie emergentă. Sunt convins că o să apară. E o chestiune de timp până să apară și așa ceva”, a spus optimist medicul.

Durerile insuportabile pe care le avea înainte de operație au dispărut, iar acest lucru îi oferă o mare ușurare Biancăi. Pentru ea, endometrioza este un maraton, nu un sprint, iar lupta cu boala a început odată cu diagnosticarea corectă și accesul la tratament adecvat.

,,Încă sunt în proces de recuperare, dar faptul că am reușit să mă întorc la muncă la trei săptămâni după intervenție este un mare pas înainte. Aștept cu optimism perioada următoare și sper ca, pe măsură ce timpul trece, să mă simt din ce în ce mai bine”, a spus tânăra.

Un apel pentru diagnostic precoce

„Nu ignorați durerile și căutați un specialist în endometrioză. Diagnosticul pus la timp poate face o diferență enormă”, recomandă Bianca Bianca Cocîr, medic rezident în anul II, a fost diagnosticată cu endometrioză după ani de dureri intense și multiple consultații fără răspunsuri clare

Specialiștii atrag atenția asupra necesității unui sistem eficient de screening și informare. „Dacă boala ar fi diagnosticată mai devreme și tratată corespunzător, multe paciente nu ar ajunge la stadii avansate care necesită intervenții chirurgicale complexe”, a avertizat dr. Simedrea, care a subliniat factorii predispozanți care ar trebui să alerteze pacientele și medicii de familie pentru diagnostic timpuriu.

„Toate pacientele care au încărcătură ereditară în acest sens, boli hormono-dependente estrogenice, adică endometrioză, adenomioză, fibroame, fibroadenoame, trebuie monitorizate mai atent. De asemenea, pacientele care au dureri menstruale odată cu apariția menstruației, deci de la menarhă, care au dureri menstruale cu intensitate mai mare de 7 din 10 pe scara vizuală analogică. Pacientele care nu reușesc să conceapă, care au un eșec reproductiv mai mult de un an, ar putea suferi de endometrioză și trebuie să facă screening în această direcție”, a arătat dr. Simedrea.

Bianca are un mesaj către femeile care suferă de simptome similare cu ale ei: „Nu ignorați durerile și căutați un specialist în endometrioză. Diagnosticul pus la timp poate face o diferență enormă. Nu acceptați răspunsuri vagi și nu vă opriți din căutări dacă simțiți că ceva nu este în regulă. Corpul vostru știe cel mai bine când ceva nu funcționează cum trebuie, ascultați-l!”

Articol susținut de Regina Maria