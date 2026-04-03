Povestea unui adolescent care s-a sinucis după ce s-a sfătuit cu ChatGPT. „Părea cu adevărat fericit. Era înconjurat de iubire”

Tânărul în vârstă de 16 ani era descris de către familie și apropiați ca un elev atins de geniu, blând și luminos, pasionat de înot. FOTO: site-ul memorial lucacellawalker.muchloved.com

Luca Walker, un adolescent (16 ani) din Marea Britanie, a murit anul trecut după ce s-a aruncat în fața trenului, la câteva ore după ce căutase informații despre sinucidere folosind ChatGPT. Gestul lui a șocat familia și comunitatea, băiatul fiind un elev briliant, care studia la o școală particulară de prestigiu. În urma anchetei s-a stabilit că tânărul a adresat chatbot-ului întrebări concrete despre metode de a se sinucide și a reușit să ocolească mecanismele de siguranță ale platformei spunând că solicită informațiile „pentru o cercetare”.

Cazul a fost analizat în cadrul unei anchete oficiale, care a scos la iveală nu doar ultimele ore din viața lui Luca, ci și un context mai larg: experiențe de bullying în anii de școală, impactul pe care l-a avut asupra lui sinuciderea unui fost coleg, precum și semne ale unei stări emoționale care s-a deteriorat în timp, fără ca familia și apropiații să observe.

În paralel, cazul ridică întrebări legate de rolul și impactul inteligenței artificiale în astfel de situații și despre însingurarea adolescenților.

Mesajele de adio, rămase în telefon

În data de 4 mai 2025, Luca a plecat de la locuința sa din Yateley (Hants), Marea Britanie, spunând familiei că merge la muncă. Era pasionat de înot și lucra ca salvamar.

Potrivit anchetei, nu au existat semne evidente care să indice o stare de criză, iar părinții săi, Scott Walker și Claire Cella, nu aveau niciun indiciu despre dificultățile prin care trecea. În cursul aceleiași zile, adolescentul a murit pe calea ferată, iar oficialii au stabilit că a fost vorba de sinucidere.

