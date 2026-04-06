Poziția Kremlinului după incidentul de la Balkan Stream: „Foarte probabil” sunt ucrainenii

Kremlinul a afirmat luni că, deși nu există încă dovezi concludente, este foarte probabil să se găsească dovezi care să demonstreze că Ucraina a plasat explozibilii descoperiți în apropierea unei conducte de gaz din Serbia, care transportă gaz rusesc către Ungaria, transmite Reuters.

Afirmațiile Moscovei vin după ce Kievul a spus în weekend că „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”. „Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferențe rusești în alegerile ungare”, a afirmat un purtător de cuvânt al ministerului de externe din Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orban, care duminică va avea alegeri în care opoziția stă mult mai bine în sondaje, a convocat duminică un consiliu de apărare de urgență după ce au fost găsiți explozibili lângă conducta TurkStream din Serbia.

Orban a afirmat că Ucraina a încercat de ani de zile să izoleze Europa de energia rusă, deși nu a dat vina direct pe Kiev pentru incident.

Peskov afirmă că „foarte probabil” sunt ucrainenii de vină

„Situația este potențial foarte periculoasă. Aceasta este o arteră energetică vitală, care funcționează în prezent sub o presiune extremă. Și înainte de aceasta, după cum știm, regimul de la Kiev a fost direct implicat în astfel de acte de sabotaj împotriva infrastructurii energetice critice”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este foarte probabil ca și de data aceasta să se găsească semne ale implicării regimului de la Kiev”, a adăugat el, afirmând că Moscova speră ca Budapesta și Belgradul să ia măsuri pentru a minimiza amenințarea.

„Sperăm, de asemenea, că, în cadrul recentelor discuții pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a purtat la Ankara, șeful regimului de la Kiev a fost informat că astfel de acțiuni agresive împotriva infrastructurii conductelor South Stream și Blue Stream sunt inacceptabile”.

Rucsacuri cu explozibili au fost găsite duminică la Kanjiza, în nordul Serbiei, în apropiere de traseul gazoductului Balkan Stream, conform anunțului făcut de președintele Aleksandar Vucic.

șeful diplomației ungare a afirmat că „această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acțiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze și petrol din Rusia către Europa”.

Peter Szijjarto a amintit de sabotajul care a vizat gazoductele Nord Stream, dar și de oprirea fluxurilor de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba, în urma căruia Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei.