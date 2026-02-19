Poziție fermă în cazul de rasism care a împărțit lumea în două: „Altul n-aveți? Unul mai alb, dacă se poate”

Din tot ce s-a spus, scris și văzut pe subiectul Vinicius la Lisabona, o anumită imagine mi s-a părut remarcabilă, scrie Golazo.

Într-un cadru mai strâns din momentul în care arbitrul a făcut semn că oprește meciul pentru protocolul anti-rasism, se vede un spectator care aplaudă decizia.

Acesta este un bărbat de culoare care face și el semnul pe care l-a făcut „centralul” Letexier, cu brațele încrucișate. O scenă foarte puternică.

