Poziție tranșantă a președintei Mexicului față de SUA: „Subordonare și intervenție, nu”

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reiterat luni opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic, scrie Reuters.

„Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări”, a spus Sheinbaum, reiterând astfel declarațiile făcute sâmbătă după ce forțele americane au lansat un atac asupra Venezuelei și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro.

Președinta a adăugat că Mexicul este o țară suverană și cooperează cu SUA în materie de trafic de droguri și securitate, în contextul în care omologul ei american Donald Trump a sugerat în weekend o acțiune militară în Mexic pentru combaterea cartelurilor de droguri.

„Este necesar să reafirmăm că în Mexic poporul guvernează și că suntem o țară liberă și suverană – cooperare, da; subordonare și intervenție, nu”, a afirmat Sheinbaum.

Declarațiile lui Sheinbaum, pe care le-a citit la începutul conferinței sale de presă de luni, sunt în concordanță cu poziția guvernului său de la preluarea mandatului, în 2024, precum și cu constituția mexicană, care stipulează neintervenția ca principiu director al politicii externe a țării.

Trump sugerează de mult timp că ar putea fi necesară o acțiune militară pentru a combate cartelurile de droguri care operează în Mexic, iar în weekend le-a spus reporterilor că SUA „vor trebui să facă ceva” în Mexic în legătură cu drogurile.

Răspunzând apoi la întrebările jurnaliștilor, Sheinbaum a spus luni că nu consideră probabilă o intervenție ipotetică a SUA în Mexic, chiar dacă, a adăugat ea, Trump a insistat asupra acestui lucru în timpul convorbirilor telefonice dintre cei doi lideri.

„Nu cred într-o invazie; nici măcar nu cred că este ceva pe care ei (americanii, n.r.) îl iau foarte în serios”, a declarat Sheinbaum. „În mai multe rânduri, el a insistat ca armata SUA să aibă voie să intre în Mexic. Noi am spus foarte ferm «nu» – în primul rând pentru că ne apărăm suveranitatea și, în al doilea rând, pentru că nu este necesar”, a mai afirmat ea.

La scurt timp după revenirea la Casa Albă anul trecut, guvernul Trump a desemnat cartelul mexican Sinaloa și alte bande de traficanți de droguri drept organizații teroriste, reluând un plan pe care îl abandonase în 2019 la cererea președintelui mexican de atunci, Andres Manuel Lopez Obrador.

În august, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că administrația de la Washington ar putea folosi armata pentru a urmări cartelurile de droguri.