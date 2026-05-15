Prăbușire istorică în industria auto: Un gigant global intră pe pierdere după 70 de ani de profit

Modificarea normelor americane privind emisiile și scăderea vânzărilor de mașini electrice au dat peste cap planurile marilor producători auto. Una dintre cele mai mari companii din industrie a devenit cea mai recentă victimă.

Producătorul auto japonez Honda a anunțat prima sa pierdere anuală din 1955, după ce a înregistrat o scădere a profitului de aproape 10 miliarde de dolari (1,6 trilioane de yeni) pentru exercițiul financiar încheiat în martie, potrivit CNN.

Scăderea a anulat un profit potențial estimat la 7,4 miliarde de dolari. În schimb, compania a raportat o pierdere netă finală de 2,6 miliarde de dolari (403,3 miliarde de yeni).

De asemenea, Honda se așteaptă la o depreciere suplimentară a investiției sale anterioare în vehicule electrice în anul fiscal curent, deși aceasta nu va fi suficientă pentru a provoca o altă pierdere.

Rezultatele vin în urma celor ale General Motors, care a raportat o cheltuială de 7,2 miliarde de dolari în 2025 pentru retragerea din eforturile legate de vehiculele electrice. În același timp, rivalul Ford a anunțat o cheltuială de 17,4 miliarde de dolari pentru acest an.

De asemenea, Stellantis, care produce mașini în America de Nord sub mărcile Jeep, Ram, Dodge și Chrysler, a raportat o cheltuială de 29,7 miliarde de dolari (25,4 miliarde de euro).

General Motors a reușit totuși să raporteze un profit pentru acest an, chiar și cu această cheltuială. Însă costul retragerii din sectorul vehiculelor electrice a determinat și Ford și Stellantis să raporteze pierderi nete pentru 2025. Ford se așteaptă, de asemenea, la cheltuieli suplimentare în acest an.

Producătorii auto și-au redus ambițiile în materie de vehicule electrice după ce administrația Trump a anulat normele mai stricte privind emisiile instituite de administrația Biden. Aceasta a eliminat și sancțiunile financiare masive cu care se confruntau companiile în cazul încălcării regulilor, dar și creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii americani.

Blocajul pieței electrice

Vânzările de vehicule electrice au scăzut brusc după ce creditul fiscal a fost eliminat în septembrie. Totodată, recentul salt al prețurilor la benzină nu a determinat o creștere semnificativă a cererii de mașini electrice din partea cumpărătorilor americani.

Companiile investiseră miliarde de dolari pentru a trece la o gamă complet electrică în următorul deceniu, mizând pe reguli mult mai stricte.

Schimbările politice i-au determinat însă pe producători să se concentreze din nou pe vânzarea de camioane și SUV-uri mari alimentate cu benzină, de pe urma cărora au obținut cele mai mari profituri. Această întoarcere a fost costisitoare, forțând companiile să înregistreze o depreciere a valorii investițiilor lor pe scară largă.

Totuși, planurile pentru vehicule electrice nu au fost abandonate complet. În Europa și Asia urmează reglementări și mai dure privind emisiile. Situația s-ar putea repeta și în mai multe state americane. Este cazul California care vrea să interzică vânzarea de mașini noi pe benzină până în 2035, deși Congresul a intervenit pentru a bloca măsura.

Producătorii auto sunt, de asemenea, preocupați de concurența tot mai mare din partea companiilor chineze, care vând în principal vehicule electrice. Companiile din China au însă o prezență relativ redusă pe piața americană până în prezent.