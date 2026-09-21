„Practic, acum suntem stăpânii lor”. O celebră grupare de hackeri de limba rusă, atacată cu succes de marii lor rivali. De unde a pornit disputa

Unul dintre cele mai cunoscute grupuri de criminalitate cibernetică din lume a afirmat duminică că a preluat controlul asupra site-ului de pe dark web al unuia dintre principalii săi rivali, aducând astfel în atenția publică o dispută care durează de multă vreme, transmite Reuters.

ShinyHunters, un grup specializat în șantaj digital, cunoscut pentru campaniile agresive de furt de date, a declarat că a pătruns vineri pe site-ul de pe dark web al grupării de criminalitate cibernetică cl0p, după ce a descoperit o vulnerabilitate în software-ul cl0p și a folosit-o pentru a obține un control extins asupra infrastructurii grupului.

„Practic, acum suntem stăpânii lor”, a declarat ShinyHunters într-o conversație online cu Reuters.

Cl0p nu a răspuns la mesajele repetate prin care i s-a solicitat o reacție. Site-ul grupului de pe dark web era inaccesibil când Reuters a încercat să îl acceseze duminică, după ce sâmbătă afișa mesajul „Domeniu confiscat de ShinyHunters”, potrivit unei capturi de ecran păstrate de platforma de cercetare a criminalității cibernetice eCrime.ch.

„Cu siguranță o situație neașteptată”

Doi experți în securitate cibernetică au declarat pentru Reuters că conflictul pare să fie real.

„Disputele pe dark web sunt o realitate”, a spus Brandon Parsons, manager de informații privind amenințările cibernetice la Ascent Solutions din Minnesota.

Joe Roosen, directorul senior de cercetare în domeniul securității la SpyCloud, cu sediul în Texas, a declarat că nu a mai văzut niciodată un grup de criminalitate cibernetică să se confrunte cu altul atât de deschis.

„A fost cu siguranță o situație neașteptată. Rar se întâmplă să-i văd acești infractori luptându-se între ei”, a spus Roosen.

De unde a pornit disputa dintre hackeri

ShinyHunters a afirmat că era în conflict cu cl0p în legătură cu presupusul furt, de anul trecut, al unui exploit software care folosea o vulnerabilitate necunoscută la acea vreme în E-Business Suite (EBS), produs de Oracle.

Astfel de vulnerabilități „zero-day” — denumite astfel deoarece echipele de securitate cibernetică nu au avut nicio zi la dispoziție pentru a le remedia — sunt deosebit de prețuite de hackeri, deoarece pot fi folosite pentru a obține acces nelimitat la rețelele vulnerabile.

Cl0p, o grupare de criminalitate cibernetică de limbă rusă, a folosit vulnerabilitatea EBS pentru a fura date de la ceea ce un analist Google a estimat a fi peste 100 de companii, dar ShinyHunters a afirmat că a descoperit prima această vulnerabilitate de tip „zero day”.

Disputa dintre grupările de hackeri a escaladat, cl0p amenințând că va dezvălui identitățile mai multor membri ai rivalului său, potrivit ShinyHunters.

La rândul său, ShinyHunters a amenințat că va dezvălui detalii despre funcționarea internă a grupului cl0p.

Cine sunt cl0p și ShinyHunters

Cl0p este considerat unul dintre cele mai prolifice și inovatoare grupuri de criminalitate cibernetică, în mare parte datorită abilității sale de a identifica și exploata vulnerabilități în software-ul de întreprindere.

În 2023, cl0p a exploatat o vulnerabilitate din software-ul de gestionare a fișierelor MOVEit pentru a fura date referitoare la zeci de milioane de persoane de la peste 600 de companii. Chiar luna trecută, grupul a susținut că a furat volume mari de date de la aproape 50 de companii din întreaga lume, printre care Philips, Shell, Fiserv și GE.

ShinyHunters este la fel de prolific. A atras atenția mass-media în aprilie prin afirmația că a furat milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games, producătorul „Grand Theft Auto”, precum și printr-un atac cibernetic din mai care a vizat platforma educațională Canvas și a provocat perturbări pe scară largă în școlile din SUA.

Luna aceasta, compania de AI Anthropic a spus că a prins hackeri legați de ShinyHunters care încercau să-i utilizeze instrumentele de inteligență artificială