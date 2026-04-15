Prea toxic pentru Meloni. Cum s-au răcit relațiile dintre Trump și unul dintre ultimii săi aliați ideologici din Europa

Donald Trump a atacat-o dur pe Giorgia Meloni, după ce aceasta a declarat că criticile lui la adresa Papei Leon sunt „inacceptabile”. Aparentul divorț transatlantic pare să fie în beneficiul lui Meloni, care suferea pe plan intern de pe urma prieteniei cu Trump, scriu Corriere, Politico și Bloomberg.

În 2025, prim-ministra Italiei Giorgia Meloni a fost singura lideră din UE care asista la învestirea președintelui Donald Trump, apoi a rămas una dintre ultimele sale aliate ideologice în Europa, încercând să facă conexiunea dintre europeni și administrația americană.

Această relație bună pare acum aproape de final, Meloni făcând un pas pentru a se distanța nu doar de SUA, dar și de Israel, o schimbare de politică externă care i-a atras criticile dure ale lui Trump.

Motivele acestui îngheț sunt mai multe, dar războiul din Iran și atacurile lui Trump la adresa Papei Leon au accelerat răcirea relațiilor.

Pentru Meloni, spun analiștii, momentul este oportun, din simplul motiv că alianța sa cu administrația de la Casa Albă îi afectează popularitatea în Italia, într-un moment deja delicat pe plan intern, după pierderea referendumului pe tema reformei justiției.

Motivele răcirii relațiilor

Deteriorarea relațiilor dintre Roma și Washington a devenit ceva mai clară după ce Italia a refuzat Statelor Unite utilizarea unei baze din Sicilia pentru desfășurarea operațiunilor din Iran.

Marți, Meloni a suspendat un acord de cooperare militară cu Israelul, în încercarea de a se distanța de războiul din Orientul Mijlociu.

Situația a devenit și personală. Duminică, Trump l-a atacat pe Papa Leon, spunând că este „slab în privința criminalității și groaznic în politica externă”.

A doua zi, ea a calificat aceste remarci drept „inacceptabile”.

Într-un interviul acordat Corriere della Sera, Trump a reacționat, spunând că Meloni este „cea care este inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar lăsa-o să arunce Italia în aer în două minute, dacă ar putea”.

„Meloni nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”, a declarat el pentru Corriere.

„Este foarte diferită de ceea ce credeam eu”, a spus președintele SUA, care odinioară spunea despre prim-ministra Italiei că este o „frumoasa femeie tânără” care a cucerit Europa.

Relația cu Trump, o povară pentru Meloni

Cearta cu Trump s-ar putea dovedi benefică pe plan intern, spun observatorii.

În urma înfrângerii suferite la referendumul pe tema justiției, pe care aliații ei au pus-o inclusiv pe seama apropierii sale de Trump, Meloni s-a distanțat din ce în ce mai mult de liderul american.

Aceste mișcări au reprezentat un risc politic calculat, întrucât prietenia ei cu Trump a devenit mai degrabă o povară politică, pe fondul crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, scrie Politico.

Italia, foarte dependentă de importurile de hidrocarburi, a fost afectată economic.â

„Meloni căuta un pretext pentru a se distanța de Trump, iar acest atac frontal îi oferă ocazia”, a explicat pentru Bloomberg Lorenzo Castellani, cercetător la Universitatea Luiss din Roma.

Iar opinia publicului din Italia este clară.

Sondajele SWG din martie au sugerat că șase din zece italieni se opun atacurilor lansate de SUA și Israel în Iran, iar nouă din zece sunt foarte sau destul de îngrijorați de impactul războiului asupra prețurilor la energie.

Susținere de la opoziție

În vreme ce a fost serios atacată de opoziție din cauza relației sale cu Trump, Meloni a primit acum, după atacurile liderului de la Casa Albă, susținerea întregii clase politice.

Aliații politici i-au fost evident alături.

Ministrul apărării, Guido Crosetto, și-a susținut șefa pe X, scriind că „Giorgia Meloni este o lideră care nu s-a temut niciodată să-și spună părerea, mai ales când sunt în joc principiile, respectul și identitatea”.

Ministrul de externe Antonio Tajani a declarat că Italia rămâne un „aliat de nădejde” al Statelor Unite, „dar că această unitate trebuie să se bazeze pe loialitate reciprocă, respect și sinceritate”.

„Până acum, președintele Trump o considera pe Giorgia Meloni o persoană curajoasă. Nu se înșela, pentru că ea este o femeie care nu ezită niciodată să-și spună părerea. Iar în ceea ce-l privește pe Papa Leon, ea a spus exact ceea ce gândim noi toți, cetățenii italieni”, a spus el.

Lidera Partidului Democrat, de opoziție, a condamnat și ea atacurile lui Trump.

„Condamnăm unanim aceste cuvinte. Ne vom exprima solidaritatea deplină. Nu acceptăm atacurile la adresa țării noastre. Italia este o țară liberă și suverană și Constituția noastră este clară. Italia respinge războiul”, a spus ea.