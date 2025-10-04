Precipitațiile din București: În mai puțin de două ore a căzut 50% din media pe luna octombrie / Canalizarea din Capitală a fost tranzitată de un debit echivalent cu al râului Mureş

Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureş, în zilele de 2 şi 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitaţii abundente, iar volumul de apă a reprezentat peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii, rezultă dintr-o analiză realizată de Apa Nova, transmite News.ro

Analiza Apa Nova mai relevă şi că, în seara zile de 3 octombrie, în mai puţin de două ore, cantitatea de apă căzută a reprezentat 50% din media multianuală a lunii octombrie. Potrivit companiei, au fost 500 de intervenţii, ca urmare a sesizărilor primite, astfel că sâmbătă dimineaţă traficul în Bucureşti se desfăşura normal.

„În intervalele 02/10/2025 07:15 – 03/10/2025 05:00 (21:45 ore), 03/10/2025 05:00 – 15:00 (10:00 ore), respectiv 03/10/2025 15:30 – 23:57 (08:27 ore) s-au înregistrat 3 evenimente pluviale, ce au descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate totală de 52.47 l/m2 , din care 22.2 l/m2 în intervalul 03/10/2025 18:45 – 20:30 (01:45 ore). Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Octombrie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 44.3 l/m2, ceea ce înseamnă că în 01:45 ore s-a cumulat ~50% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni, iar în intervalul 02/10/2025 07:15 – 03/10/2025 23:57 (40:42 ore) peste 118%”, transmite Apa Nova într-o analiză care vizează intervalul 02.10.2025 07:00 – 04.10.2025 06:00.

Conform sursei citate, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis pe parcursul intervalului analizat, 8 prognoze şi avertizări de evenimente meteorologice pentru Municipiul Bucureşti, avertizări generale, prognoze speciale, avertizări cod portocaliu şi galben privind intensificări ale vântului şi cantităţi însemnate de precipitaţii.

Precipitații în Capitală cât 40% din capacitatea Lacului Morii

„Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp“„”, indicau meteorologii.

Reprezentanţii Apa Nova precizează că evenimentul pluvial a avut o distribuţie uniformă pe suprafaţa Municipiului Bucureşti, iar cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 200 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu mulţi-anual al Răului Mureş (184 mc/s), cu al Răului Olt (177 mc/s) sau al Răului Siret (220 mc/s), şi un volum tranzitat de peste 6 mil m3, reprezentând peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii.

Urmare a acţiunii prompte a echipelor Apa Nova Bucureşti, „500 de sesizări şi intervenţii din partea clienţilor şi a autorităţilor au fost soluţionate, astfel încât de la primele ore ale dimineţii zilei de 4 octombrie, oraşul a revenit la normal şi traficul nu a mai fost afectat”, precizează compania, prezentând situaţia efectivelor şi utilajelor aflate în teren, precum şi pe cea a intervenţiilor.