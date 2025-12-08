Prefectul Capitalei: Există posibilitatea ca alegerile din Sectorul 6 să se țină la termen, în 2028 / Cine conduce Primăria Sectorului 6 după ce Ciprian Ciucu a fost ales primar general

Primar interimar al Sectorului 6 va fi viceprimarul PNL Paul Moldovan, până la organizarea unor noi alegeri în sector, după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune însă că există posibilitatea ca aceste alegeri să fie organizate la termen, adică abia în 2028, „în funcție de voința Guvernului”.

După victoria liberalului Ciprian Ciucu la Primăria București, Guvernul ar trebui să organizeze alegeri în acest sector în termen de cel mult 90 de zile de la vacantarea postului, conform legii.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, vorbește însă despre posibilitatea ca alegerile pentru un nou primar al Sectorului 6 să fie organizate abia în 2028, când mandatul lui Ciprian Ciucu, reales primar în vara anului 2024, s-ar fi încheiat.

„Alegerile pentru Sectorul 6, în urma vacantării, ar trebui organizate în maxim 90 de zile. Există posibilitatea ca termenul să fie depășit, există chiar posibilitatea ca acestea să se țină abia la termen, în 2028, în funcție de voința Guvernului, dacă luăm în calcul costurile și logistica necesară. Din punctul de vedere al Instituției Prefectului, vom face toate demersurile necesare pentru organizarea în termenul legal”, a declarat pentru publicația Buletin de București prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Cine este Paul Moldovan, cel care preia interimatul la Sectorul 6

Preluarea interimatului la Primăria Sectorului 6 de către Paul Moldovan, unul dintre viceprimari, a fost anunțată încă de duminică seară de Ciprian Ciucu.

„În ceea ce privește Sectorul 6, voi colabora cu viitorul primar al Sectorului 6. Până la următoarele alegeri va fi Paul Moldovan, care e viceprimar acum din partea Partidului Național Liberal, și mă voi ocupa evident și de centrul orașului, și de celelalte sectoare, împreună cu primarii de sector. Ar fi un plus, inclusiv pentru Sectorul 6, nu doar pentru București – așa văd eu momentul în care voi ajunge primar general al Capitalei”, a declarat în urmă cu câteva zile, Ciprian Ciucu la interviurile DC NEWS.

Paul Moldovan, 46 de ani, este viceprimar la Primăria Sectorului 6 începând din decembrie 2024. El este și președintele PNL Sector 6.

Conform CV-ului său, el și-a început cariera politică în 2004, când a devenit consilier la Consiliul Județean Cluj. Din 2006 și până în 2012, a avut două mandate de consilier la Ministerul Afacerilor Interne.

Până să intre în administrația locală a Sectorului 6, Paul Moldovan a mai ocupat funcția de director de cabinet la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, din februarie și până în octombrie 2020.

Moldovan este expert al Băncii Mondiale din decembrie 2018.