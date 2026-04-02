Preluarea Cargus de către Sameday, aprobată cu condiții de Consiliul Concurenței. Ce se schimbă în platforma eMag

Consiliul Concurenței a anunțat joi că a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care firma de curierat Sameday, deținută de compania care operează eMag.ro, cea mai mare platformă de comerț online din țară, va prelua firma de curierat Cargus și filiala acesteia, Eops Solutions.

Autoritatea de concurență a identificat, în urma analizei derulate, o serie de îngrijorări concurențiale privind situația clienților Cargus cu contracte în vigoare, consolidarea rețelei de lockere a Sameday, riscurile generate de apartenența Sameday la grupul eMAG asupra celorlalte firme de curierat, precum și riscul unui potențial acces al eMAG la informațiile comerciale sensibile ale concurenților săi.

Pentru a elimina aceste îngrijorări, Sameday și-a asumat un set de angajamente.

Angajamentele Sameday pentru a prelua Cargus

Astfel, compania se angajează să mențină integral condițiile comerciale prevăzute în contractele încheiate de Cargus cu clienții săi, pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii deciziei de autorizare.

Aceasta, însă, nu va afecta dreptul de a denunța unilateral contractele în derulare, cu respectarea unui preaviz de minimum trei luni, în situațiile în care acestea nu mai păstrează echilibrul economic și generează efecte negative semnificative asupra activității sale, în anumite condiții.

De asemenea, Sameday se angajează să cesioneze integral activitățile aferente segmentului de lockere operate de Cargus către un cumpărător adecvat.

Măsura are caracter structural și urmărește separarea și transferul complet al lockerelor operate de Cargus, astfel încât noul operator să poată funcționa ca o entitate autonomă și viabilă.

Cesiunea nu va include drepturi de proprietate intelectuală și nici active care nu sunt necesare pentru desfășurarea activității.

eMag trebuie să vină cu reguli clare de acces nediscriminatoriu pentru curieri

În plus, eMAG va publica o procedură transparentă și nediscriminatorie privind accesul curierilor în platforma eMAG Marketplace.

„Aceasta va include criterii clare de acces și integrare, reguli de comunicare și informare, criterii obiective de alocare a comenzilor (precum costul, timpii de livrare, acoperirea teritorială și eficiența operațională), indicatori de performanță uniformi și reguli generale de interacțiune între angajații eMAG și curieri”, spune autoritatea de concurență.

Pentru a înlătura orice posibile neclarități Sameday se angajează ca, în termen de două luni de la finalizarea tranzacției, să informeze clienții că nu ar trebui incluse în câmpurile asociate AWB-ului informații care au un caracter confidențial.

Compania va implementa și extinde procedurile interne de conformitate pentru a preveni transmiterea către eMAG a informațiilor comerciale sensibile ale clienților care sunt concurenți ai acesteia.

Respectarea angajamentelor va fi monitorizată, pe o perioadă de până la trei ani, de către un mandatar independent, care va transmite periodic rapoarte Consiliului Concurenței.

Conform Legii concurenței, nerespectarea acestor angajamente poate fi sancționată cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării.