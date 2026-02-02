Preluarea Cargus de către Sameday ridică „o serie de îngrijorări”. Ce așteaptă acum Consiliul Concurenței

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat luni că autoritatea a formulat o serie de îngrijorări în privința achiziției firmei de curierat Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG. „Vedem cu ce fel de angajamente vor veni cei de la Sameday/eMag”, a spus președintele autorității.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței a precizat că această tranzacție este, alături de preluarea „La Cocoș” de către grupul Kaufland, una dintre operațiunile semi-problematice, la care avizul favorabil „este aproape gata”.

„Mă aștept să finalizăm într-o lună această operațiune”, a mai precizat șeful Concurenței referindu-se la preluarea Cargus de către Sameday.

Detalii despre achiziția Cargus de către Sameday

Sameday, compania românească parte din grupul eMAG, a anunțat, în luna iunie a anului trecut, achiziția Cargus, prima firmă privată de curierat din România, potrivit StartupCafe.ro. Informația a fost prezentată în premieră de ZF.

Cargus a avut afaceri de 567,6 milioane de lei în 2024. Deși este unul dintre principalii actori de pe piața locală de curierat, compania a avut o creștere mai lentă decât alte firme din domeniu, înregistrând un avans de 25% în perioada 2019-2024, când Sameday a avut unul de 620%.

Cu afaceri de 1,2 miliarde lei, Sameday vizează prin această achiziție locul 1 pe piața de curierat, ocupat în prezent de Fan Courier.



Tranzacția are nevoie de acordul Consiliului Concurenței.

Cu 18 ani de experiență pe piața românească, o echipă de peste 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, Sameday operează în România, Ungaria și Bulgaria.

În 2017, eMAG (Dante International) a preluat 80% din firma de curierat Sameday, după cum s-a scris pe StartupCafe.ro la acel moment. Între timp, colosul din comerțul online și-a crescut participația în Sameday la 94%.

Cargus a fost fondată în anul 1991 de Carmina și Augustin Pleșea, sub denumirea CARGUS International. Afacerea a fost cumpărată de către germanii de la DHL în 2008, potrivit Ziare.com, apoi de Abris Capital Partners în 2012.

În 2015, Cargus a fuzionat cu Urgent Curier, la doi ani după achiziție, sub numele Urgent Cargus. În 2019, fondul de investiții Mid Europa Partners a preluat compania, tranzacție în urma căreia s-a revenit la numele de Cargus și în urma căreia compania și-a extins serviciile, a mai scris Startupcafe.ro.