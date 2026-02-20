Sameday preia Cargus. Ce se va schimba în platforma eMag

Firma de curierat Sameday, deținută de compania care operează eMag.ro, cea mai mare platformă de comerț online din țară, a propus mai multe angajamente pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării firmei de curierat Cargus, a anunțat vineri Consiliul Concurenței. Printre propuneri, „eMAG se angajează să dezvolte o procedură prin care să se asigure un tratament echilibrat și echidistant față de curierii integrați în platforma eMAG Marketplace”.

Sameday este deținută de către Dante International, compania care operează eMag. Cargus este deținută de Celero Investments, companie controlată de investitorul de capital privat Mid Europa.

HotNews.ro a scris în premieră, la începutul acestei luni, că autoritatea de concurență a formulat mai multe îngrijorări privind preluarea firmei de curierat Cargus de către Sameday, companie românească deținută de grupul eMag.

„În urma tranzacției, există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, a transmis atunci pentru HotNews.ro autoritatea.

Ce propun Sameday și eMag pentru a înlătura temerile Consiliului Concurenței

Unul dintre angajamentele propuse de Sameday este că „eMAG va implementa o procedură privind gestionarea relației cu curierii activi în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace”.

„Conform studiilor efectuate asupra clienților (și depuse în cadrul procesului de notificare) rezultă că principala preferință pentru serviciile de curierat este Fan Courier. Astfel, pentru Sameday este vital ca în perioada post-tranzacție să poată furniza o ofertă competitivă care să asigure păstrarea clienților Cargus și să evite migrarea acestora către alți furnizori de servicii de curierat”, se arată în document.

Sameday dă asigurări că „printre obiectivele strategice nu este inclusă o concentrare a serviciilor către platforma eMAG sau o acordarea a unei preferințe nejustificate livrărilor platformei eMAG”.

În mod similar, „din perspectiva Dante (n.a. firma care operează eMag.ro), nu există vreo intenție de a aplica un tratament preferențial față de Sameday, urmând să se aplice în continuare cerințele transparente și nediscriminatorii privind livrările aferente platformei eMAG”.

Platforma eMAG Marketplace privește serviciile de intermediere furnizate de către eMAG prin intermediul platformei marketplace, unde terții (i.e., selleri independenți) își pot lista și comercializa produsele.

„În această situație, eMAG are rol de intermediar, punând la dispoziția acestor terți infrastructura tehnică și comercială necesară desfășurării activităților de vânzare către utilizatorii finali ai platformei. De asemenea, în platforma marketplace sunt integrați curierii FAN Courier, DPD, Cargus și Sameday pentru servicii de livrare la domiciliu, aceștia îndeplinind criteriile de eligibilitate, astfel cum au fost expuse în adresele transmise autorității de concurență”, scrie în documentul cu angajamente.

La acest moment, decizia de a utiliza un anumit curier pentru o livrare aparține comercianților activi în platforma Marketplace.

„Prin urmare, având în vedere că platforma eMAG Marketplace are și un rol în medierea relației dintre comercianți (selleri) și curieri, eMAG se angajează să dezvolte o procedură prin care să se asigure un tratament echilibrat și echidistant față de curierii integrați în platforma eMAG Marketplace”, se menționează în document.

În concret, eMAG va publica o procedură:

care să conțină regulile de acces în platforma eMAG Marketplace deja existente, astfel cum au fost comunicate autorității de concurență, criterii decise în mod transparent și nediscriminatoriu;

prin care să se stabilească modalitatea de comunicare și informare constantă a acestor criterii de acces în relația cu acești curieri;

criteriile de acces la comenzi să fie adaptate în funcție de fluxurile de livrare, dar care în special să se uite la criterii obiective, precum, cele legate de costul de livrare, timpi de livrare, acoperirea teritorială și eficiența operațională;

prin care să se mențină indicatori de performanță uniformi aplicabili tuturor curierilor, care să fie actualizați și comunicați constant curierilor;

să se stabilească regulile generale de interacțiune între angajații eMAG și toți curierii.

Suplimentar față de cele de mai sus, eMAG va organiza anual sesiuni de instruire în materia dreptului concurenței dedicate echipelor relevante implicate în gestionarea curierilor, pentru a adresa în mod explicit îngrijorările autorității de concurență.

De asemenea, eMAG va organiza în cadrul platformei eMAG Academy un spațiu dedicat tuturor curierilor prin care aceștia își vor putea promova serviciile către comercianții Marketplace.

Alte angajamente propuse de Sameday pentru a prelua Cargus

Angajamentele propuse de Sameday urmăresc, printre altele, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, precum și menținerea unui mediu concurențial adecvat pe piața serviciilor de curierat.

Astfel, compania se angajează să mențină până la finalul anului 2026, condițiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi.

De asemenea, Sameday va cesiona activitățile privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus.

Compania va informa comercianții care colaborează cu cele două societăți cu privire la tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletului.

După ce analizează observațiile primite, Consiliul Concurenței poate solicita modificarea propunerilor de angajamente și/sau poate decide acceptarea sau respingerea acestora.