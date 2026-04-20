„Vrem premier cu empatie” versus „responsabilitate”- Cum arată criza politică din România, dincolo de mesajele transmise de Grindeanu și Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Muncii, Florin Manole, au ieșit duminică, pe rând, la Antena 3 ca să transmită că Ilie Bolojan este lipsit de inimă. „Vrem un premier cu „empatie", a spus Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan s-a apărat tot duminică, dar la B1TV, invocând nevoia de responsabilitate, măsuri corecte, chiar dacă dure, și faptul că a acceptat să fie premier când „nimeni nu se înghesuia s-o facă".

PSD urmează să voteze astăzi retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei consultări interne cu un final deja știut. A recunoscut-o chiar Sorin Grindeanu în interviul de aseară, de la Antena 3: „Am așa o impresie cum va fi votul de mâine”, a spus liderul PSD.

Social-democrații merg pe un mesaj emoțional, încercând să joace rolul politicienilor empatici: „Economia României a fost tratată în 10 luni ca un dosar de insolvență, fără a ține seama de oameni”, a mai spus Grindeanu. Acesta a invocat și faptul că „pe ultima sută de metri”, premierul vrea să vândă toate companiile profitabile din România. Afirmația este însă una falsă, după cum a arătat Claudia Pîrvoiu, într-un articol pe HotNews.

Imediat după Grindeanu, Ilie Bolojan a dat un interviu la B1 TV în care a încercat să demonteze afirmațiilor liderilor PSD. Premierul spune că toate deciziile luate de Guvern au fost asumate și de PSD, „ceea ce, probabil, susținătorii acestui partid nu știu”. „PSD își minte electorii”, a spus premierul.

Astăzi, PSD va întreba reprezentanții partidului: „Considerați că PSD va trebui să-i retragă sprijinul politic primarului Bolojan?” Consultarea va avea loc începând cu ora 17. După decizia luată de PSD, vor urma ședințe și la PNL și USR. Ilie Bolojan a anunțat deja că nu se va retrage din funcția de premier, ceea ce înseamnă că PSD va trebuie să-și retragă miniștrii din Guvern.

