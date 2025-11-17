PREMIERĂ Ansamblu major în zonă fierbinte a Bucureștiului. Turnuri de 25 etaje în pregătire

Omul de afaceri iranian Manochehr Saadati-Sohi, unul dintre proprietarii complexului de containere frigorifice Antrefri, recent incendiat, planifică dezvoltarea unui ansamblu rezidențial major, cu turnuri de 25 de etaje și peste 1.200 de apartamente, pe Strada Fabrica de Glucoză, care prelungește autostrada A3 până în zona de afaceri Pipera din București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

