Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația. Măsurile stabilite

Consiliul de Miniștri al UE, organismul care reprezintă guvernele statelor membre, a anunțat luni că a căzut de acord asupra a două componente din legislația UE pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente în cazul migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecție în UE.

Noile reglementări propuse extind circumstanțele în care poate fi respinsă ca inadmisibilă o cerere de azil. În plus, a fost convenită prima listă comună a UE de țări sigure de origine, care le va permite statelor membre să trateze cererile de protecție internațională într-un mod accelerat.

Conceptul de țară terță sigură le oferă statelor UE posibilitatea de a respinge o cerere de azil ca inadmisibilă, fără să o examineze pe fond, în cazurile în care solicitanții de azil cer să primească protecție internațională într-o țară din afara UE considerată sigură pentru ei.

Cele două acorduri încheiate astăzi permit Consiliului să inițieze negocieri cu Parlamentul European pentru a conveni asupra unui text juridic final.

Lista convenită de Consiliul UE, o premieră

Consiliul a stabilit că următoarele țări ar trebui desemnate drept țări de origine sigure din perspectiva UE: Bangladesh, Columbia, Egipt, India, Kosovo, Maroc și Tunisia.

Conform regulilor convenite de Consiliu, statele UE vor putea să aplice acest concept pe baza următoarelor trei opțiuni:

Există o „legătură” între solicitantul de azil și țara terță. Cu toate acestea, legătura nu va mai fi un criteriu obligatoriu pentru utilizarea conceptului de țară terță sigură;

Solicitantul a tranzitat țara terță înainte de a ajunge în UE;

Există un acord cu o țară terță sigură care garantează că solicitarea de azil a unei persoane va fi examinată în țara terță în cauză. Aplicarea conceptului de țară terță sigură pe baza unui acord nu este posibilă în cazul minorilor neînsoțiți.

Un solicitant care atacă o decizie de inadmisibilitate bazată pe conceptul de țară terță sigură nu va mai avea dreptul automat de a rămâne în UE pe durata apelului.

„În fiecare an, zeci de mii de persoane sosesc în Europa și solicită azil, chiar dacă pleacă din țări sigure, unde, în general, nu există risc de persecuție. Astăzi am convenit asupra primei liste UE de țări de origine sigure, care va contribui la crearea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente și la returnarea celor care nu au nevoie de protecție. O etapă importantă pentru politica de azil a UE”, a declarat Rasmus Stoklund, ministrul pentru imigrație și integrare al Danemarcei, țara care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Conceptul de țară de origine sigură permite statelor membre să instituie un sistem special pentru examinarea cererilor de protecție internațională. În baza regulamentului privind procedura de azil din 2024, adoptat ca parte a Pactului pentru azil și migrație, statele membre trebuie să aplice o procedură accelerată pentru solicitanții dintr-o țară de origine sigură și o pot desfășura la frontieră sau în zonele de tranzit.

Potrivit Consiliului, statele care au statut de candidate pentru aderarea la UE sunt considerate și ele țări de origine sigure, dacă nu cumva există o situație de conflict armat internațional sau intern în țară, dacă nu cumva au fost adoptate măsuri restrictive care afectează drepturile și libertățile fundamentale sau dacă nu cumva proporția deciziilor pozitive luate de autoritățile statelor membre cu privire la solicitanții din țară este mai mare de 20%.

Centre de returnare în țări terțe

Noile reguli le vor permite statelor membre să înființeze centre de returnare în țările terțe, notează Agerpres.



„Trei din patru migranți ilegali în cazul cărora s-a emis o decizie de returnare în UE continuă să stea aici în loc să revină acasă. Sunt încântat că am ajuns la un acord asupra unei noi legi privind returnările. Cred că noul set de reguli poate contribui semnificativ la ameliorarea acestor numere. Pentru prima dată cetățenii unor state terțe care se află ilegal într-o țară UE vor avea obligații”, a mai declarat Rasmus Stoklund.