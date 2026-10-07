Premieră în Germania, după 1945: Performanța reușită de extrema-dreaptă

Extrema-dreaptă germană a câștigat marți, în landul Saxonia-Anhalt, președinția parlamentului regional, o premieră din 1945 încoace, la o lună după triumful său electoral împotriva conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, care se confruntă cu un nivel record de nepopularitate.

Încă din primul tur, 48 de deputați din 82 au votat „pentru” Tobias Rausch, candidatul desemnat de AfD (Alternativa pentru Germania), 29 au votat „împotrivă” și cinci s-au abținut, potrivit rezultatelor oficiale, scrie AFP.

Acest partid antiimigrație și prorus a obținut astfel cu patru voturi mai mult decât se anticipa. Înainte de vot, cei 39 de deputați ai AfD primiseră public doar sprijinul celor cinci aleși ai micii formațiuni de stânga radicală prorusă BSW.

Deja au fost ridicate întrebări cu privire la prezența unor potențiali „dezertori” printre cei 15 deputați conservatori ai CDU, partidul cancelarului Merz, care scade în sondaje pe măsură ce AfD se consolidează.

Acest vot dă tonul pentru alegerea președintelui guvernului regional, așteptată în decembrie, o funcție pe care o vizează figura de frunte a extremei-drepte din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, care va încerca atunci să obțină majoritatea absolută în adunare.

Pentru aceasta, el trebuie să reușească să atragă de partea sa cel puțin trei deputați din alte partide. Nicio formațiune nu a acceptat până în prezent în mod deschis să voteze pentru el, nici măcar BSW.

În paralel cu această ședință inaugurală a Landtagului de la Magdeburg, capitala acestei regiuni din fosta Germanie de Est, câteva sute de persoane au protestat în fața Adunării pentru a îndemna celelalte partide să nu coopereze cu Alternativa pentru Germania.

„Nu ne lăsăm intimidați”

Președintele Landtagului are rolul de a conduce ședințele parlamentare, prin intermediul „Consiliului înțelepților”, care stabilește ordinea de zi și dezbate chestiunile de procedură, precum și de a se ocupa de administrarea Adunării.

„Ușa mea va fi deschisă, voi asculta, voi lua în serios diferitele opinii și voi încerca să iau decizii într-un mod transparent și ușor de înțeles”, a promis Tobias Rausch, în vârstă de 35 de ani, în discursul său de învestire.

Familia acestuia a fost în centrul unor suspiciuni de nepotism, iar tatăl lui este fostul vicepreședinte al filialei AfD din Saxonia-Anhalt.

Liderul regional al social-democraților, Andreas Schmidt, a calificat alegerea lui Rausch drept „regretabilă”.

„Nu ne vom lăsa intimidați”, a avertizat, la rândul ei, Susan Sziborra-Seidlitz, lidera locală a Verzilor, într-o intervenție în fața Adunării care a stârnit râsete și dezaprobare din partea lui Ulrich Siegmund.

Triumful partidului AfD în această regiune, la începutul lunii septembrie, a provocat un cutremur în Germania și a fragilizat poziția cancelarului conservator Friedrich Merz, a cărui coaliție cu social-democrații este minată de certuri și de o popularitate la cel mai scăzut nivel.

AfD a înregistrat la scurt timp după aceea o a doua victorie în Mecklenburg-Pomerania de Vest (nord-estul Germaniei), într-o nouă surpriză, chiar dacă, în cele din urmă, o coaliție de stânga urmează să guverneze în acest land.

În fața parlamentului din Saxonia-Anhalt, militanții alianței „Magdeburgul solidar” și ai altor ONG-uri care se opun AfD, au distribuit manifestanților exemplare ale Constituției germane, pentru a citi împreună primele 20 de articole ale legii fundamentale.

„Fiecare persoană care trăiește aici, în Germania, ar trebui să fie conștientă de importanța reală a acestor drepturi”, a declarat, pentru agenția franceză de presă, Markus Schmidt, unul dintre manifestanți.

„Zidul de protecție” care cedează

Dacă AfD va reuși să formeze un guvern în acest land, atunci aceasta va fi o premieră pentru o forță politică naționalistă în istoria Germaniei de după 1945.

Însă sarcina va fi dificilă, din cauza lipsei aliaților naturali și a faptului că marea majoritate a clasei politice germane respectă principiul „zidului de protecție”, refuzând orice fel de cooperare cu AfD.

Cu toate acestea, BSW a deschis deja ușa către cooperări punctuale, excluzând totodată votul în favoarea lui Siegmund.

Este nevoie de „o abordare mai inteligentă față de AfD”, a susținut Christian Leye, un oficial al BSW, într-un interviu acordat marți publicației Politico. „Nu un zid de protecție, ci o dezbatere pe fond”, a spus el.

Din partea conservatorilor, liderul regional în exercițiu, Sven Schulze, a dat asigurări că „nimeni din CDU nu va trece în niciun fel la AfD”.

Declarațiile au fost contrazise de majoritatea mai largă decât se aștepta, în momentul votului pentru alegerea președinției Parlamentului regional, în timp ce Ulrich Siegmund a confirmat existența unor contacte cu aleși din CDU.

„Politica de barieră a CDU distruge mai ales chiar CDU”, a reacționat Alice Weidel, co-președinta AfD, după vot. Ea și-a exprimat speranța că partidul cancelarului „va reveni la rațiune”.

La nivel național, AfD a depășit pragul de 30% într-un sondaj publicat luni, devansând cu 13 puncte procentuale tabăra conservatoare.