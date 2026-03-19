Premieră în războiul din Golf. Un avion F-35 a fost lovit de către iranieni

Un avion Lockheed Martin F35-B al Marinei SUA se pregătește să aterizeze pe aeroportul José Aponte de la Torre, fosta bază navală Roosevelt Roads, pe 13 septembrie 2025, în Ceiba, Puerto Rico. Președintele Donald Trump a trimis zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico ca parte a războiului său împotriva cartelurilor de droguri. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Un avion de vânătoare F-35 american a efectuat o aterizare de urgenţă la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu după ce a fost lovit de ceea ce se crede a fi un tir provenit din Iran, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia citate de CNN, transmite News.ro.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul de luptă de generaţia a cincea „zbura într-o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă.

Hawkins a spus că aeronava a aterizat în siguranţă, iar incidentul este în curs de investigare.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pilotul se află într-o stare stabilă”, a adăugat Hawkins. „Acest incident este în curs de investigare”, a menţionat el.

Primul avion SUA lovit de Iran

Ar fi prima dată când Iranul loveşte o aeronavă americană în războiul început la sfârşitul lunii februarie. Atât SUA, cât şi Israelul utilizează avioane F-35 în acest conflict; aeronava costă peste 100 de milioane de dolari.

Aterizarea de urgenţă are loc în contextul în care înalţi oficiali americani continuă să susţină că această campanie împotriva Iranului este un succes pe scară largă. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat joi dimineaţă că SUA „câştigă decisiv” şi că apărarea aeriană a Iranului a fost „distrusă”.

O altă premieră – primul succes al unui avion de ultimă generație F-35 contra unui alt avion de luptă cu pilot – a avut loc deasupra Teheranului, a anunțat pe 4 martie armata israeliană (IDF).

„Un avion de luptă F35I al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât recent un avion de luptă iranian (YAK-130) deasupra orașului Teheran”, a anunțat IDF pe contul său de X. „Este prima dată în lume când un avion de luptă cu pilot este doborât de un F-35”, a adăugat aceasta.

Yakovlev Yak-130 (cod Nato Mitten) este un avion rusesc ușor de luptă și antrenament. Dezvoltarea acestuia a demarat în 1991 și a început să intre în dotarea Forțelor Aeriene Ruse în 2010. Forțele aeriene iraniene au primit opt astfel de aparate.