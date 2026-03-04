„Pentru prima dată”. Armata israeliană anunță că un avion F-35 a reușit ceva ce niciun alt avion din aceeași generație nu a mai făcut nicăieri în lume

Primul succes al unui avion de ultimă generație F-35 contra unui alt avion de luptă cu pilot a avut loc deasupra Teheranului, a spus miercuri dimineață armata israeliană (IDF).

„Un avion de luptă F35I al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât recent un avion de luptă iranian (YAK-130) deasupra orașului Teheran”, a anunțat IDF pe contul său de X.

„Este prima dată în lume când un avion de luptă cu pilot este doborât de un F-35”, a adăugat aceasta.

Yakovlev Yak-130 (cod Nato Mitten) este un avion rusesc ușor de luptă și antrenament. Dezvoltarea acestuia a demarat în 1991 și a început să intre în dotarea Forțelor Aeriene Ruse în 2010. Forțele aeriene iraniene au primit opt astfel de aparate.

Până acum avionul de luptă de generația a cincea Lockheed Martin F-35 Lightning IIF-35 avea confirmate doar doborârea de vehicule aeriene fără pilot (drone) și rachete de croazieră în Orientul Mijlociu.

Până la anunțul IDF nu i se atribuise oficial doborârea unui avion de vânătoare inamic cu pilot într-o luptă aeriană.

Mai mult, niciun avion de generația cincea, fie el produs de SUA, China sau Rusia, nu are confirmată oficial vreo doborâre a altei aeronave de luptă cu pilot.