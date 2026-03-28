Premieră în războiul din Orientul Mijlociu: Israelul spune că a detectat o lansare de rachetă din Yemen după ce houthi au amenințat că intră în conflict

Suporteri houthi cu o machetă de rachetă la un protest din Yemen contra Israelului. Foto: Ameen Ali / Alamy / Profimedia

Armata israeliană a spus sâmbătă dimineață că a detectat lansarea unei rachete din Yemen, o premieră în acest război din Orientul Mijlociu, anunțul venind la doar câteva ore după ce rebelii houthi, susținuți de Iran, au amenințat că se vor alătura conflictului, transmit AFP și Reuters.

Forțele israeliene au „identificat lansarea unei rachete din Yemen către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare antiaeriană sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare”, au spus Forțele de Apărare ale ISraelului (IDF) pe Telegram.

Houthi sunt aliați cu Teheranul în cadrul a ceea ce Iranul a numit „axa rezistenței”, alături de Hezbollahul din Liban, Hamasul palestinian și grupurile armate irakiene pro-iraniene.

Aliații șiiți ai Iranului din Liban și Irak s-au alăturat deja războiului din regiune, declanșat de atacurile SUA și ale Israelului asupra Teheranului de acum patru săptămâni.

Houthi: Suntem pregătiți de o intervenție militară

„Suntem pregătiți pentru o intervenție militară directă în cazul unei noi alianțe cu Statele Unite și Israel împotriva Iranului (…), al desfășurării de operațiuni ostile împotriva Iranului sau a oricărei țări musulmane din Marea Roșie (…), și în cazul continuării escaladării împotriva Republicii Islamice” a Iranului, a declarat vineri purtătorul de cuvânt militar al forțelor Houthi, Yahya Saree, într-un videoclip difuzat pe X.

Acești insurgenți pro-iranieni, care controlează o mare parte din Yemen, au lansat numeroase atacuri împotriva Israelului și a navelor comerciale din Marea Roșie în timpul războiului dintre Israel și Hamasul palestinian din Gaza, între 2023 și 2025.

Lansările lor de rachete și drone au perturbat puternic traficul pe această rută maritimă strategică, utilizată astăzi în special de Arabia Saudită pentru a-și exporta petrolul fără a trece prin strâmtoarea Ormuz, unde navigația este blocată de Teheran.

Intrarea grupării Houthi în război sporește perspectivele unei confruntări regionale mai ample, în special având în vedere capacitatea grupării Houthi de a lovi ținte situate mult dincolo de granițele Yemenului și de a perturba rutele maritime din jurul Peninsulei Arabice și a Mării Roșii, așa cum au făcut-o în sprijinul grupării Hamas din Gaza după 7 octombrie 2023.