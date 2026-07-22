Premieră în războiul din Ucraina. Cum s-a încheiat primul duel aerian între un avion F-16 și unul Su-35

Un avion de vânătoare ucrainean de tip F-16 a câştigat primul său duel aerian împotriva unui avion de vânătoare rus, a anunţat şeful Statului Major Interarme al Armatei SUA, dar circumstanţele exacte ale confruntării rămân necunoscute, scrie Le Figaro, preluat de News.ro.

Un avion F-16 ucrainean a obţinut pentru prima dată o victorie într-un duel aerian împotriva unui avion rus, a anunţat generalul american Dan Caine, şeful Statului Major Interarme, în cadrul unei audieri în faţa Senatului american. Este o etapă simbolică pentru aviaţia ucraineană, utilizată până acum în principal pentru a intercepta rachete şi drone sau pentru a efectua lovituri la sol, menţionează Le Figaro.

„Recent, am înregistrat prima victorie într-un luptă aeriană, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rus”, a declarat Dan Caine. Generalul american nu a precizat însă modelul aeronavei ruse doborâte, nici locul sau circumstanţele exacte ale confruntării.

Mai mulţi observatori consideră că această declaraţie s-ar putea referi la un eveniment petrecut pe 8 iulie, când Ucraina a anunţat că a distrus un avion de vânătoare rus Su-35, unul dintre cele mai moderne aparate ale forţelor aeriene ruse. Canalele ruse de pe Telegram favorabile Kremlinului au menţionat, de asemenea, pierderea unui Su-35, afirmând că pilotul a supravieţuit după ce s-a catapultat, precizează site-ul specializat Militarnîi.

Autorităţile ucrainene nu au confirmat însă oficial că acest avion a fost doborât de un F-16. Însă Dan Caine consideră că această victorie ilustrează progresele apărării aeriene ucrainene. „Cred că capacitatea lor de a pune în aplicare o apărare pe mai multe niveluri a progresat considerabil în ultimii ani, graţie ajutorului şi sprijinului multor parteneri”, a explicat generalul american în cadrul audierii sale din Congres.

Avioanele F-16 au fost livrate Ucrainei începând din vara anului 2024 de către mai multe ţări europene, printre care Belgia, Danemarca, Olanda şi Norvegia. Aceste avioane, pentru care piloţii ucraineni au fost instruiţi în alte ţări, inclusiv în România, înlocuiesc treptat vechile avioane MiG-29 şi Su-27 de concepţie sovietică.

Până în prezent, avioanele F-16 ucrainene au fost utilizate în principal în misiuni defensive împotriva dronelor şi rachetelor ruseşti, precum şi în atacuri la distanţă asupra unor ţinte terestre.