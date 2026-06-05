Premieră în SUA: Un start-up a pus în funcțiune un micro-reactor nuclear / Concurență pentru sistemul care a provocat reacții dure în România

Start-up-ul american Antares a reușit să pună în funcțiune în mod autonom prototipul său de micro-reactor nuclear, o premieră în Statele Unite pentru o companie privată, transmite France Presse.

Concret, modelul de testare Mark-0 a atins stadiul numit de criticitate, ceea ce înseamnă că a declanșat o reacție de fisiune în lanț autosusținută, potrivit unui comunicat publicat joi.

Odată ce această etapă a fost depășită, reactorul este capabil să-și genereze propria energie în mod continuu.

Departamentul american al Energiei (DOE) a legat reușita de președintele Donald Trump, spunând că aceasta a vut loc în ziua 500 de mandatului său.

Sistemul folosește răcire cu sodiu

Mark-0 face parte din cele unsprezece proiecte de micro-reactoare sau SMR selectate de Departamentul american al Energiei în cadrul Reactor Pilot Program, o inițiativă care vizează aducerea mai multor companii la stadiul de criticitate până la Ziua Națională a Statelor Unite, pe 4 iulie.

Fiind prima care a reușit acest lucru, Antares a efectuat demonstrația la Idaho National Laboratory (INL), un centru de cercetare și testare din Idaho Falls, în estul statului Idaho, potrivit unui comunicat.

Mark-0 nu utilizează tehnologia apei sub presiune, cea mai răspândită în sectorul nuclear civil tradițional, ci cea numită „calopurtător de sodiu”.

Aceasta constă în utilizarea sodiului lichid pentru răcirea miezului reactorului. Primele reactoare cu sodiu datează din anii 1950, dar acesta este o versiune redusă în comparație cu instalațiile convenționale.

Aceste reactoare care funcționează la presiune atmosferică nu prezintă riscul de suprapresiune și de explozie a aburului, așa cum s-a întâmplat în cazul centralei de la Cernobîl.

Cu toate acestea, sodiul necesită măsuri de siguranță specifice, deoarece se aprinde la contactul cu aerul și explodează la contactul cu apa.

Așteaptă omologarea, primită până acum doar de NuScale

Antares intenționează să pună în funcțiune reactoare de mici dimensiuni în baze militare americane până în septembrie 2028.

„Am trecut de la concept la criticitate în mai puțin de 12 luni”, a declarat directorul Antares, Jordan Bramble, citat în comunicat.

Ministerul Energiei a declarat că se așteaptă ca și alte companii să atingă starea de criticitate până la 4 iulie.

Pentru a putea fi comercializat, reactorul Antares, care beneficiază în prezent de o autorizație specială din partea DOE, va trebui să fie omologat de Comisia americană de reglementare nucleară (NRC).

Până în prezent, doar schema reactorului start-up-ului NuScale fusese validată de NRC.

Scandal în România cu proiectul mini-reactoarelor NuScale

Proiectul americanilor de la NuScale la Doicești a provocat reacții foarte dure în România, inclusiv de la premierul demis Ilie Bolojan, care a declarat că statul „a băgat 240 de milioane de dolari și vom rămâne cu un teren și niște hârtii”.

Bolojan a spus că responsabilă pentru eşecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil.

De partea cealaltă, Nuclearelectrica încearcă să demonteze ideea că proiectul SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești poate fi judecat prin prisma costului și susține că discuția este una strategică, geopolitică și de securitate energetică.

Proiectul de la Doicești presupune construirea a șase mini-reactoare dezvoltate de americanii de la NuScale, într-un moment în care România trebuie să finanțeze simultan și alte investiții majore din sectorul nuclear, precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și pregătirea Unităților 3 și 4. Sunt investiții prioritare de multe miliarde de euro.

Cele șase mini-reactoare de la Doicești ar urma să aibă o capacitate totală de 462 MW, care reprezintă doar 66% dintr-un singur reactor de la Cernavodă. Iar suma de 7 miliarde de dolari propusă pentru Doicești ar fi mai mare decât pentru retehnologizarea Reactorului 1 și la fel de mare cât pentru construirea Unităților 3 și 4. Totul pentru doar două treimi dintr-un singur reactor clasic.