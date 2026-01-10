Premieră istorică: Anunțul NASA după ce un astronaut de pe Stația Spațială Internațională suferă de o problemă de sănătate „gravă”

NASA va începe miercuri evacuarea anticipată a echipajului Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională (ISS), din cauza unei probleme medicale „grave” suferite de un astronaut. Potrivit BBC, este prima dată în istoria de 25 de ani a stației când o misiune este întreruptă prematur din motive de sănătate.

Agenția spațială americană intenționează să realizeze miercuri desprinderea capsulei SpaceX Dragon, astfel încât aceasta să amerizeze în apropierea coastelor Californiei joi dimineață, pe 15 ianuarie 2026, „în funcție de condițiile meteorologice și de recuperare”.

„După discuții cu dr. James Polk, directorul medical, și cu conducerea agenției, am ajuns la concluzia că este în interesul astronauților noștri să aducem Crew-11 acasă înainte de termenul planificat”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi.

Aceasta reprezintă prima evacuare medicală din istoria de un sfert de secol a laboratorului orbital. Se pare că un astronaut s-a îmbolnăvit de o afecțiune „gravă”, al cărei diagnostic nu a fost dezvăluit din motive de confidențialitate. Din cauza acestei situații, NASA a fost nevoită să anuleze și prima ieșire în spațiu (spacewalk) programată pentru acest an.

„Este un caz medical serios și de aceea am ales această cale”, a explicat Isaacman.

„Deoarece starea astronautului este complet stabilă, nu este vorba despre o evacuare de urgență critică”, a precizat dr. Polk. „Nu efectuăm o debarcare imediată, însă riscul persistent legat de diagnostic ne-a determinat să luăm această decizie pentru siguranța membrului echipajului”.

Echipajul Crew-11, condus de comandantul american Zena Cardman, a sosit pe ISS în august 2025. Din grup mai fac parte astronautul NASA Mike Fincke, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov.

Alți trei membri ai echipajului — americanul Chris Williams și rușii Sergei Mikayev și Sergei Kud-Sverchkov — vor rămâne la bordul stației pentru a continua misiunea.

NASA plănuiește scoaterea din orbită a stației spațiale, a cărei exploatare devine tot mai costisitoare, până la sfârșitul anului 2030 sau începutul anului 2031.