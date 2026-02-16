Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul

O aeronavă militară C-17 Globemaster III pe o pistă de decolare, pregătită pentru un transport aerian. Credit line: APFootage / Alamy / Profimedia

Un avion militar C-17 a transportat duminică, în premieră istorică, primul microreactor nuclear al SUA din California în Utah. Operațiunea vizează demonstrarea viabilității energiei nucleare portabile pentru uz militar și civil în zone izolate, potrivit Reuters.

Departamentele Energiei și Apărării au colaborat cu firma Valar Atomics pentru a transporta un reactor Ward, fără combustibil nuclear, la baza Hill din Utah. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, și oficialul Michael Duffey s-au aflat la bordul aeronavei și au catalogat evenimentul drept un succes logistic major pentru logistica militară a SUA.

„Acest lucru ne apropie de utilizarea energiei nucleare atunci și acolo unde este nevoie, pentru a oferi soldaților noștri instrumentele necesare pentru a câștiga bătălia”, a declarat Duffey.

Administrația președintelui Donald Trump consideră reactoarele nucleare mici ca fiind una dintre modalitățile de a extinde producția de energie a SUA. În luna mai a anului trecut, Trump a emis patru ordine executive pentru stimularea energiei nucleare în scopul securității naționale și dezvoltării inteligenței artificiale.

Spre deosebire de centralele clasice, aceste unități sunt instalații compacte și transportabile, capabile să funcționeze independent de rețeaua națională.

În decembrie, Departamentul Energiei a acordat două subvenții pentru a contribui la accelerarea dezvoltării reactoarelor modulare de mici dimensiuni.

Criticile experților

Susținătorii promovează microreactoarele ca surse de energie pentru zone izolate, oferind o alternativă la generatoarele diesel dependente de aprovizionare frecventă. Scepticii susțin însă că industria nu a demonstrat încă rentabilitatea economică a acestor reactoare mici.

„Nu există argumente economice pentru microreactoare, deoarece vor produce electricitate la costuri mult mai mari decât reactoarele mari sau sursele regenerabile”, a declarat Edwin Lyman, director în cadrul Uniunii Oamenilor de Știință Preocupați, o organizație nonprofit de experți ce analizează impactul tehnologiilor asupra siguranței globale.

Departamentul Energiei intenționează ca trei microreactoare să atingă „criticitatea” până la data de 4 iulie, conform secretarului Wright. Microreactorul prezentat duminică poate genera până la 5 megawați, o cantitate suficientă pentru a alimenta 5.000 de locuințe, potrivit CEO-ului Valar, Isaiah Taylor.

Dispozitivul va începe să funcționeze în iulie la o capacitate de 100 de kilowați și va atinge 250 de kilowați pe parcursul acestui an. Compania Valar Atomics speră să înceapă vânzarea de energie în regim de testare în 2027 și să devină complet comercială în 2028.

Directorul Valar a solicitat guvernului federal măsuri pentru a permite fabricarea combustibilului și îmbogățirea uraniului pe plan intern. Combustibilul necesar va fi transportat de la situl Nevada National Security către instalația din San Rafael.

Lyman a avertizat că și aceste generatoare mici produc o cantitate semnificativă de deșeuri radioactive. Alți experți au precizat că proiectanții nu sunt obligați să prezinte planuri de eliminare a deșeurilor dincolo de gestionarea lor curentă.

Eliminarea reziduurilor nucleare rămâne o problemă nerezolvată, deși Departamentul Energiei poartă discuții cu câteva state pentru a găzdui site-uri de procesare. Printre statele menționate de oficialul Wright pentru o posibilă eliminare permanentă a deșeurilor se numără și Utah.