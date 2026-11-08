Premieră medicală în România. Copil de 2 ani şi jumătate, salvat prin transplant renal

Un băiețel de 2 ani și jumătate, care cântăreşte doar 8 kilograme, a devenit cel mai tânăr pacient din România care a beneficiat de un transplant renal, după ce familia unui copil de un an și jumătate aflat în moarte cerebrală a fost de acord cu donarea de organe. Intervenția a avut loc la Iași.

Mai multe echipe de medici de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” și Spitalul „Dr. C.I. Parhon” din Iași au făcut două transplanturi renale unor copii de 2 ani și jumătate și 6 ani. Organele au fost prelevate de la copil de un an și jumătate aflat în moarte cerebrală.

Băieţelul de 2 ani şi 6 luni care a primit un rinichi este din judeţul Suceava și făcea dializă de când s-a născut. El cântăreste doar 8 kilograme şi jumătate. Celălalt rinichi a fost transplantat unui băiat de 6 ani din Republica Moldova, diagnosticat cu insuficienţă renală.

62 de copii pe lista de așteptare pentru transplant renal

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul Spitalul „Dr. C.I. Parhon”, dr. Adrian Covic, a declarat pentru Agerpres că cei doi băieți au fost selectați de pe o listă de așteptare care în România a ajuns până acum la aproximativ 62 de copii.

Potrivit acestuia, intervențiile s-au desfășurat simultan și au presupus mobilizarea a două echipe chirurgicale și a două echipe de anestezie și terapie intensivă.

„O familie extrem de generoasă a acceptat să tranforme o tragedie în bucurie pentru alte familii și persoane aflate în suferință. A fost un act cu totul remarcabil din punct de vedere medical. Vorbim de un donator foarte mic. Iașiul, așa cum se știe, are cea mai mare experiență în transplantul de la copil, motiv pentru care rinichii donatorului au fost aduși aici”, a declarat medicul Adrian Covic.

După operație, ambii copii au o evoluție bună.

„Este unul dintre cei mai mici beneficiari de transplant renal”

Potrivit medicilor ieșeni, copilul de 2 ani și jumătate este printre cei mai mici beneficiari de transplant renal consemnați în literatura de specialitate.

„Este unul dintre cei mai mici, cei mai plăpânzi primitori raportați în literatura medicală. Un alt caz a fost la (Clinica – n.r.) Mayo, un altul a fost în Australia, ambii pacienți fiind mai mici”, a declarat dr. Adrian Covic.

Conform medicilor de la cele două spitale din Iași, transplantul renal la copiii cu greutate sub 20 kg ridică provocări deosebite, determinate de particularitățile anatomice, de dificultățile de abord vascular și de dimensiunile reduse ale corpului beneficiarului.

Aceste probleme au fost amplificate și de greutatea corporală redusă. La 2 ani, copilul cântărea doar 8 kilograme. Acesta nu avea un rinichi iar anomaliile vasculare au îngreunat suplimentar procedura. Cu toate acestea, echipele chirurgicale și de anestezie au reușit să depășească și să corecteze cu succes o parte din malformații.

Pentru copilul de 2 ani, transplantul a însemnat o șansă pe care dializa nu ar fi avut cum să i-o ofere pe termen lung.

„Nu cred că ar fi avut o șansă de supraviețuire mai mult de câteva luni, un an. La el, resursele erau limitate. Un copil atât de mic, care nici nu s-a dezvoltat și care face dializă de ceva timp, este într-o cursă contra cronometru”, a adăugat medicul.