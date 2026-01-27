Premieră medicală, la Spitalul Regina Maria Cluj: OFFA, o nouă tehnică oferă speranță femeilor cu rezervă ovariană redusă să devină mame

O intervenție inovatoare, cunoscută sub denumirea de OFFA (Ovarian Fragmentation for Follicular Activation), realizată în premieră în România la Spitalul Regina Maria Cluj de către echipa coordonată de prof. dr. Romeo Micu, aduce o șansă reală femeilor cu rezervă ovariană sever diminuată sau insuficiență ovariană prematură — diagnostice care limitează drastic opțiunile de a avea un copil biologic. Procedura aplicată în doar câteva centre din lume are „ca scop recrutarea unor foliculi restanți, care nu pot fi recrutați spontan pentru a fi stimulați ulterior,” ne-a explicat Prof. Dr. Romeo Micu, șeful secției Obstetrică-Ginecologie și Coordonatorul Fertility Center Cluj, aflat la Spitalul Regina Maria Cluj. „Suntem preocupați să implementam cele mai noi tehnici și proceduri disponibile la nivel european în domeniul reproducerii asistate, acest lucru aducând cu sine menținerea statutului de lider în domeniu a Fertility Center Cluj”, a mai spus medicul.

Insuficiența ovariană prematură (IOP), numită și insuficiență ovariană primară sau, popular, menopauză precoce, este o afecțiune definită de disfuncția ovarelor înainte de vârsta de 40 de ani. Asta înseamnă că ovarele nu mai funcționează normal, adică nu mai produc niveluri adecvate de estrogen și nu mai eliberează ovule regulat mult mai devreme decât ar fi firesc, respectiv în jurul vârstei de 51 de ani, vârsta medie a menopauzei. Ovarele nu mai produc suficient estrogen și pot avea mai puține ovule sau ovulele nu se dezvoltă normal.

Insuficiența ovariană prematură are o incidență de aproximativ 1% la paciente cu vârste până în 40 de ani și de 0.1% până în 30 de ani. Printre complicațiile IOP se numără și infertilitatea, deși uneori ovulațiile pot fi intermitente și există o mică șansă de sarcină naturală.

„Mi-am dorit să încerc tot ce este posibil cu propriile ovocite”

Prof. dr. Romeo Micu, unul dintre cei mai experimentați specialiști în infertilitate, a realizat pentru prima dată în țara noastră această procedură unei femei cu insuficiență ovariană prematură. La nivel mondial, s-au mai efectuat doar 200 astfel de intervenții, iar în România prof. dr. Micu, șeful secției Obstetrică-Ginecologie, este cel care a realizat prima intervenție de acest tip unei femei tinere aflate în plin proces de investigare și tratament.

Aceasta primise vestea că are rezervă ovariană redusă „în urmă cu câțiva ani, nu mulți, însă suficienți cât să afecteze funcționarea naturală a ovarului”, după cum a declarat femeia care a consultat mai mulți specialiști din țară. Soluțiile propuse se îndreptau către ovocite donate, o opțiune pe care femeia nu era pregătită să o accepte.

„Domnul doctor Micu a fost singurul care a propus această variantă ca alternativă la ovocitele donate, una care să îmi ofere șanse mai mari de a obține un copil cu propriile ovocite”, ne-a povestit femeia, care se confrunta cu un diagnostic sever.

„Diagnosticul pacientei a fost de insuficiență ovariană prematură, iar în acest caz producția de ovocite, în mod spontan sau cu stimulare convențională, nu funcționează,” a explicat prof. dr. Romeo Micu.

„Nu întinerim ovarele. Recrutăm foliculi care altfel nu pot fi activați”

Prof.dr. Romeo Micu este unul dintre cei mai experimentați specialiști în infertilitate Sursa foto: Regina Maria

Procedura OFFA este o intervenție care se efectuează înainte de stimularea ovariană pentru FIV. „Presupune recoltarea unui fragment de corticală ovariană laparoscopic, fragmentarea acestuia și ulterior transplantarea fragmentelor în ovarul contralateral. Nu este o metodă de stimulare ovariană,” a subliniat medicul, adăugând că OFFA este urmată la un interval de timp de stimulare ovariană.

Cu cât pacienta este mai tânără, calitatea foliculilor restanți, respectiv a ovocitelor, este mai bună, deci șansele de a obține un embrion corespunzător calitativ sunt mai mari.

„Metoda se adresează pacientelor care nu reușesc să producă foliculi în contextul unor stimulări anterioare sau dacă analizele indică diagnosticul de insuficiență ovariană prematură și nu doresc să apeleze la ovocite donate”, a precizat prof. Micu.

„Să fii prima nu înseamnă că e ceva rău. Atâta timp cât ai încredere în medic”

Aflarea veștii că va fi prima pacientă din România care trece prin această procedură nu a speriat-o pe tânără, care a avut mare încredere în medic și echipa sa și s-a lăsat pe mâinile specialiștilor clujeni. „Să fii prima nu înseamnă că e ceva rău. Atâta timp cât ai încredere în medic, nu trebuie să te temi. Am înțeles că sunt prima, dar nu am avut gânduri care să mă facă să dau înapoi. În cazul meu, această procedură era mai eficientă, de aceea am decis să merg pe această metodă,” ne-a mărturisit pacienta.

Intervenția a fost realizată de către prof. dr. Romeo Micu, împreună cu echipa Spitalului Regina Maria Cluj alcătuită din: dr. Sergiu Pătcaș – medic primar Obstetrică-Ginecologie, dr. Miron Țigănaș, medic specialist A.T.I și asistentele Lavinia Kubra Tuncal și Elena Anuței.

„Colaborarea cu colegii din echipă a fost ca întotdeauna una de excepție, fiecare din ei știind foarte bine ceea ce are de făcut în cazul intervențiilor endoscopice”, a precizat medicul.

Intervenția laparoscopică a durat conform protocolului, pacienta a fost externată a doua zi, iar recuperarea a fost rapidă: „După o săptămână mă simțeam ca înainte de operație. Doar reluarea sportului a fost treptată,” a spus tânăra.

Fiind o intervenție recentă, femeia se află în faza post-operatorie, cu monitorizare și tratament, astfel că rezultatele asupra activității ovariene nu pot fi încă evaluate: „Depinde de cum reacționează corpul la tratament. Nu există un calendar exact.”

„Pentru paciente cu rezerva foarte redusă, orice ovocit în plus este un câștig”

Rata de succes a procedurii se raportează la obținerea de foliculi respectiv ovocite în urma intervenției. Procedura este o tehnică nouă efectuată prima dată în urmă cu aproximativ 5 ani, astfel că în literatura de specialitate încă se publică date și observații despre ea.

„Nu putem aprecia cu cât crește numărul de ovocite după OFFA. Pentru paciente cu rezerva foarte redusă, orice ovocit în plus este un câștig. La momentul de față, ultima publicație care centralizează datele publicate în literatura de specialitate cu privire la OFFA până în martie 2025, arată că au fost efectuate 6 studii cu 187 de paciente cu insuficiență ovariană prematură și 4 studii cu 65 de paciente cu rezervă ovariană diminuată. Rezultatele sunt variabile — între 18% și 83% dintre paciente au obținut ovocite după intervenție,” a declarat medicul.

Autorii studiilor spun că sunt necesare cercetări randomizate mari pentru a valida eficiența, dar „datele pe care le avem până acum ne arată că este o metodă promițătoare ce merită a fi luată în considerare”, este de părere medicul clujean. Prof. Micu avertizează că tehnica nu schimbă realitatea biologică de bază: „metoda nu influențează calitatea ovocitelor, doar numărul lor.”

Un nou început pentru femei ce vor să devină mame

Pentru pacienta din România care a deschis un nou drum în tratarea infertilității, speranța se întrezărește în perioada următoare, când tratamentele și stimularea ovariană vor arăta dacă procedura și-a atins scopul.

„Atâta timp cât ai încredere și îți urmărești scopul, nu trebuie să te temi. Fiecare femeie își simte propriul drum. Cred doar că dacă îți dorești cu adevărat, trebuie să ai încredere și să încerci”, a recunoscut femeia, care își dorește cu ardoare să devină mamă folosind propriile ovocite.

„Orice cuplu își dorește copilul lor biologic, iar soluția donării de ovocite nu este întotdeauna ușor de acceptat. Pentru aceste cupluri avem la îndemână proceduri noi, cum este OFFA sau PRP-ul ovarian. Fertility Center Regina Maria Cluj efectuează de ani buni proceduri de PRP ovarian, iar de acum putem oferi și procedura OFFA pacientelor care au indicație. Suntem deschiși colaborării cu alte centre din țară pentru a facilita accesul pacientelor la cele mai moderne tehnici din domeniu,” a transmis prof. dr. Romeo Micu.

Articol susținut de Regina Maria