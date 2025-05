Premieră națională: Mircea Cantor, câștigătorul premiului Duchamp, curatorul unei splendide expoziții la Iași, la Romanian Creative Week

Numeroase expoziții inedite marchează ediția aniversară a Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, care se desfășoară la Iași până pe data de 25 mai. Publicul este invitat la vernisaje spectaculoase, conferințe cu idei provocatoare și o serie de evenimente artistice și culturale care transformă orașul într-un veritabil epicentru al creativității contemporane.

„Inima” festivalului este reprezentată de instalația Colective Heart, creată de Georgea Dura drept un gest artistic simbolic care explorează ideea de conexiune, ritm comun și emoție colectivă. Lucrarea a fost instalată în centrul Iașului, oferind publicului o experiență senzorială și emoțională, un început poetic pentru cele 12 zile dedicate creativității.

La Baia Turcească, artistul Mircea Cantor, laureat al prestigiosului Premiu Marcel Duchamp (2011), semnează expoziția „Mâna mea este lingura ta. Te hrănește”.

Gândită în colaborare cu arhitecta Eliza Yokina, expoziția reunește aproape 30 de artiști și 12 instituții culturale, oferind publicului un parcurs vizual prin peste 200 de lucrări și obiecte de artă. Performance-urile live completează discursul curatorial, adăugând dimensiuni de ritm, gest și trăire. La vernisajul expoziției, publicul a fost captivat de atmosfera relaxantă, dar totodată misterioasă, care a transformat spațiul într-un loc de întâlnire între privire și revelație.

„Pentru această expoziție, am încercat să mă gândesc… ce m-a hrănit? Cultura. Cultura m-a format, m-a susținut și continuă să mă inspire. De aceea, în această expoziție, am invitat muzee, ca formă de recunoaștere și recunoștință, dar și ca simbol al memoriei și al continuității. Cultura ne hrănește, dar întrebarea este: cum o redai mai departe? Răspunsul, pentru mine, este simplu: prin ființe vii. Prin oameni care simt, care interpretează, care transmit. De aceea, această expoziție nu e doar despre obiecte sau lucrări, ci despre gest, despre prezență, despre mâna care face, oferă, transformă. Am invitat artiști să susțină performance-uri tocmai pentru a arăta ce poate face o mână, nu doar să creeze, ci și să hrănească, să unească, să provoace”, a transmis Mircea Cantor.

În Piața Unirii, publicul este invitat să descopere „MANIFEST OF NOW: Geologia posibilităților”, instalație semnată de artista Anetta Mona Chișa, realizată în colaborare cu fierarul Thomas Fink și curatoriată de Marlene Herberth. Construită din cabluri electrice uzate oferite de GreenWEEE, instalația funcționează ca un dom traversabil, care transformă deșeurile tehnologice în poezie arhitecturală și invită la o reflecție profundă asupra consumului și memoriei colective.

„Pentru ediția din acest an, prezentăm o instalație imersivă care evocă atât structurile urbane, cât și moștenirea umanității. Artista Anetta Mona Chișa pornește construcția imaginară dinspre viitor și revine către trecut, într-un gest aproape impresionist, care scoate la suprafață urmele pe care le lăsăm asupra lumii. Instalația funcționează ca un intestin de cabluri electrice, o formă organică, tensionată, în care publicul pășește ca într-o mașinărie uitată sau o relicvă urbană. Încărcată de infrastructura invizibilă a vieții noastre de zi cu zi, această construcție ne obligă să privim, poate pentru prima dată, ceea ce folosim constant, dar nu mai vedem: materia digitală care ne înconjoară și ne definește”, explică Marlene Herberth, curatorul expoziției.

Forma de dom, regăsită în arhitectura tuturor culturilor, evocă un simbol universal al adăpostului uman, dar aici devine o relicvă a prezentului, o relicvă a unei epoci digitale în tranziție. Provocarea realizării sale i-a revenit meșterului fierar Thomas Fink, care a îmbinat meșteșugul tradițional cu tehnologia contemporană, pentru a da formă ideii artistei.

„Deși cupola este una dintre cele mai vechi forme de construcție, ea rămâne o disciplină de excelență în meșteșug. În cazul acestei instalații, provocarea a fost una dublă: de geometrie și de fizică. Practic, nu este un dom în sens clasic, ci trei sferturi dintr-o sferă, construită într-o manieră simplificată, dar capabilă să susțină o sarcină foarte mare. Chiar dacă formele geodezice sunt folosite astăzi în construcții temporare sau industriale, precum scene sau căsuțe de grădină, structura noastră presupune un nivel cu totul diferit de complexitate – în ceea ce privește greutatea, precizia și estetica”, a transmis acesta.

Secțiunea Educație din cadrul Romanian Creative Week, susținută de Banca Transilvania și Jidvei, a debutat oficial cu conferința „Democrația Ideilor”. Invitații evenimentului au fost Ioan Stanomir, eseist, profesor de Drept Constituțional și analist politic, și Radu Vancu, poet, eseist și profesor universitar. Într-un dialog dinamic și accesibil, cei doi au explorat rolul ideilor în menținerea vitalității spațiului democratic, dar și în modelarea societății românești, mai ales în contextul politic și social actual, marcat de polarizare și tensiuni. Publicul a avut ocazia să adreseze întrebări, iar invitații au oferit clarificări asupra unor teme conceptuale și ideologice frecvent vehiculate în discursul public contemporan.

Expoziția „Between Worlds”, semnată de Nicu Bocancea, poate fi vizitată pe toată durata festivalului, afișând o instalație natural-sculpturală care evocă un peisaj al energiilor în continuă transformare. De asemenea, expoziția centrală a RCW, „Iconia”, curatoriată de Marian Pălie și găzduită în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, reunește lucrări ce investighează influența simbolurilor vizuale asupra memoriei colective și identității contemporane.

Debutul Romanian Creative Week confirmă potențialul Iașului de a deveni o capitală a creativității în Europa de Est, iar evenimentele vor continua pe parcursul întregii săptămâni, precum și săptămâna viitoare, cu expoziții, dezbateri, muzică, dans și intervenții urbane.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneri instituționali ai RCW 2025: Primăria Municipiului Iași, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Ordinul Arhitecților din România – Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Aeroportul Iași, FontIS.

Parteneri: UniCredit Bank, Iulius, Pepsi, Audi, glo, Raiffeisen Bank, Lancôme, Banca Transilvania, Vodafone, Philips, Stella Artois, Zano, Pioneer Grup, Mionetto, Greentek Lighting, Jidvei, Godmother, Omni Mind, Murali, Siniat, Wink, Printco, Promotop, Centric, Grand Hotel Traian.

Parteneri media: Pro TV, Protv.ro, Digi 24, HotNews.ro, Newsweek România, Ziarul de Iași, Europa FM, Agerpres, Virgin Radio, Radio HIT, Investigatoria.ro, MediaQuality.ro, ArtHood.ro.

