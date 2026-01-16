„Premieră strategică”: România modernizează un drum din Ucraina și construiește ultimul tronson din Autostrada Moldovei până la graniță

Compania de Autostrăzi lansează licitația pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, continuarea practic a Autostrăzii „Moldovei” A7 care străbate regiunea de la Sud la Nord, până la Siret. Proiectul, finanțat prin mecanismul SAFE, are scop dual civil și militar și presupune și modernizarea a 15 km din drumul național M19 din Ucraina spre Cernăuți.

„Premieră strategică. Lansăm licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil și militar”, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol, după ce în urmă cu trei săptămâni autoritățile au scos la licitație și Lotul 1 și Lotul 2 al Drumului Expres de la Suceava la Siret.

Lotul 3 este un proiect „unicat în portofoliul CNAIR, finanțat prin instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), care depășește granițele României”, susține Pistol.

Proiectul prevede:

construcția a 12,65 km de drum expres nou în România,

modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),

modernizarea a 15 km din drumul național M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Drumul Expres la granița cu Ucraina, la Siret, și extinderea proiectului pe traseul M19 în Ucraina

„Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiția decisivă pentru a obține această finanțare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)”, spune directorul de la Drumuri.

Pe noul sector de drum expres se va construi inclusiv un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret, 2 noduri rutiere majore: Siret Sud și Siret Nord și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Suceava – Siret, singura verigă rămasă în urmă pe axa Nord-Sud în Moldova

Pentru Șoseaua de mare viteză Suceava – Siret s-a desfăurat, din 2020, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. Contractat cu asocierea Search Corporation – Egis pentru circa 9,7 milioane de lei, documentația a fost finalizată abia în 2025.

Tronsonul de la Suceava la Siret, la granița cu Ucraina, este practic singurul rămas în aer până acum din conexiunea rutieră de mare viteză pe axa Nord-Sud din Moldova. Abia la final de 2025 au fost anunțate la licitație primele două loturi de la Suceava până la Bălcăuți, în lungime de 43 de km.

Mai spre sud, tronsoanele din A7 de la Suceava la Pașcani au fost atribuite la licitație către UMB, dar încă nu au fost semnate contractele. Restul tronsoanelor spre Sud, începând de la Pașcani până la Adjud sunt în curs de finalizare în 2026 de către același constructor.

Tronsoanele de la Adjud la Buzău și mai departe până la Ploiești (A3/Dumbrava) au fost finalizate și deschise circulației în 2024-2025, totalizând circa 200 de km.