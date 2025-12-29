Autostrada „Moldovei” ajunge la granița cu Ucraina: Ultimele tronsoane, scoase la licitație

Două din ultimele trei tronsoane „neatacate” ale șoselei de mare viteză care străbate Moldova de la Nord la Sud au fost scoase, în sfârșit, la licitație de către Compania de Drumuri (CNAIR). Mai exact, este vorba despre două tronsoane de pe Drumul Expres Suceava – Siret, în continuarea Autostrăzii Moldovei A7 care va ajunge până la Suceava.

„Am făcut astăzi un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din nordul țării și pentru conectarea Bucovinei la rețeaua de drumuri de mare viteză!”, anunță șeful de la Drumuri, Cristian Pistol.

CNAIR a transmis la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret care va avea aproximativ 43 km:

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km

Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km

„Este un proiect strategic iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE (Security Action for Europe). Această sursă de finanțare este destinată proiectelor de infrastructură cu utilitate duală (civilă și militară), contribuind direct la consolidarea industriei europene de apărare și a securității pe flancul estic”, transmite Pistol.

UDPATE Surse din ministerul Transporturilor au declarat pentru HotNews că mai există un al treilea lot, de la Bălcăuți la Siret și care va ajunge chiar dincolo de graniță, în Ucraina. Documentația pentru acest Lot 3 încă nu a fost definitivată, astfel că licitația va mai întârzia.

Nodul rutier al Drumului Expres cu DN2 și DN2P (centura Suceava) în nordul orașului moldav / Sursă: CNAIR

Pe traseul viitorului drum expres se vor construi inclusiv:

– 4 Noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2).

– 57 de poduri, pasaje și viaducte.

Noul drum expres va beneficia de parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare dotată cu câte 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

„După validarea documentației de atribuire, vom publica Anunțul de Participare la licitație în SEAP, moment în care vom anunța și termenul limită pentru depunerea ofertelor”, mai anunță Cristian Pistol.

Suceava – Siret, singura verigă rămasă în urmă pe axa Nord-Sud în Moldova

Pentru Șoseaua de mare viteză Suceava – Siret s-a desfăurat, din 2020, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. Contractat cu asocierea Search Corporation – Egis pentru circa 9,7 milioane de lei, documentația a fost finalizată abia în 2025.

Tronsonul de la Suceava la Siret, la granița cu Ucraina, este practic singurul rămas în aer până acum din conexiunea rutieră de mare viteză pe axa Nord-Sud din Moldova.

Tronsoanele de la Suceava la Pașcani au fost atribuite la licitație către UMB, iar restul tronsoanelor spre Sud, începând de la Pașcani până la Adjud sunt în curs de finalizare de către același constructor.

Tronsoanele de la Adjud la Buzău și mai departe până la Ploiești (A3/Dumbrava) au fost finalizate și deschise circulației în 2024-2025, totalizând circa 200 de km.