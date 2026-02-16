Premierul Albaniei propune protejarea miniștrilor anchetați penal. Opoziția: „Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja”

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că guvernul său va modifica legea pentru a-i proteja pe miniștri de suspendare pe durata unei anchete penale, ceea ce a determinat opoziția să îl acuze că încearcă să se protejeze și că afectează independența justiției, potrivit Reuters.

În noiembrie, o instanță a suspendat-o din funcție pe vicepremierul Belinda Balluku, după ce a fost pusă sub acuzare de procurorii anticorupție din Albania, cunoscuți sub numele de SPAK, pentru presupuse intervenții într-o procedură de atribuire a unor contracte de infrastructură, acuzații pe care aceasta le respinge.

Cazul a declanșat un conflict între SPAK, care a cerut Parlamentului ridicarea imunității Belindei Balluku pentru a putea dispune arestarea sa, și premierul Edi Rama, care a acuzat ceea ce el numește un exces de putere al justiției, în special în privința arestărilor preventive.

Albania își propune să adere la Uniunea Europeană până în 2030, însă blocul comunitar a transmis că țara trebuie să facă mai mult în lupta împotriva criminalității și corupției.

Partidul Socialist al lui Rama, care anul trecut a obținut un al patrulea mandat consecutiv, deține o majoritate confortabilă în Parlament, iar în acest moment nu este clar dacă și când legislativul va vota ridicarea imunității Belindei Balluku, fost ministru al infrastructurii și aliată apropiată a prim-ministrului.

„În momentul în care un ministru este demis, nu este înlăturată doar o persoană, ci este afectată întreaga activitate a instituției”, le-a declarat Edi Rama parlamentarilor partidului său, luni, anunțând intenția de a modifica legea.

Opoziția a organizat în ultimele luni mai multe proteste în capitala Tirana, cerând demisia Belindei Balluku. Luni, reprezentanții acesteia au afirmat că Rama încearcă, prin modificările propuse, să influențeze procedurile judiciare în favoarea sa.

„Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja, afectând atât independența justiției, cât și separația puterilor în stat… pentru că în spatele Belindei Balluku și al faptelor care i se impută se află Rama”, a transmis principalul partid de opoziție, Partidul Democrat, într-o declarație pentru Reuters.