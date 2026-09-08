Premierul Andrej Babis, suspectat de conflict de interese. Decizie radicală a UE privind fondurile acordate Cehiei

Comisia Europeană a suspendat o parte din ajutorul agricol european către Republica Cehă, invocând un potenţial conflict de interese care îl afectează în special pe prim-ministrul ţării, Andrej Babis, informează marţi EFE, preluată de Agerpres.

Suspendarea afectează doar ajutorul din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care prezintă un risc mai mare de conflict de interese, însă nu şi plăţile directe din Politica Agricolă Comună (PAC), care „par să aibă un risc scăzut de a fi afectate (…) cu condiţia să nu existe niciun element discreţionar în selecţia beneficiarilor”, a declarat purtătorul de cuvânt de la agricultură, Louise Bogey, la conferinţa de presă zilnică a Comisiei Europene.

După efectuarea unei „evaluări exhaustive”, Comisia Europeană consideră că prim-ministrul ceh se află într-o situaţie de „potenţial conflict de interese în ceea ce priveşte gestionarea politicii de coeziune şi a fondurilor agricole”. În plus, Bruxelles-ul consideră că fondul fiduciar creat de Babis, considerat un populist de dreapta, „nu atenuează suficient această situaţie”.

Cehiei i se cer „măsuri adecvate”

Louise Bogey a subliniat că prim-ministrul ceh „nu trebuie să ia nicio măsură” care ar putea crea un conflict de interese şi că autorităţile cehe „trebuie să adopte măsuri adecvate” pentru a preveni astfel de situaţii în domeniile lor de responsabilitate, precum şi pentru a aborda situaţiile care ar putea fi percepute în mod obiectiv ca atare.

Până când autorităţile cehe nu vor lua aceste măsuri, Bruxelles-ul le-a solicitat să nu declare nicio cheltuială operaţională începând cu 9 decembrie care să fie legată de fondurile de coeziune, dacă implică entităţi controlate de sau asociate cu Babis.

„Doar proiectele sau plăţile care nu sunt afectate de un conflict de interese pot fi utilizate pentru a susţine cererile de rambursare către Comisie”, a clarificat purtătoarea de cuvânt.

De asemenea, Bogey a avertizat că Bruxelles-ul „va continua să monitorizeze îndeaproape gestionarea sistemului actual şi orice modificări ale acestuia”.

La 31 august, Curtea de Apel din Praga a confirmat condamnarea europarlamentarei cehe Jana Nagyova pentru fraudă care implică fonduri UE, în cazul care îl implică şi pe Babis.

Nagyova l-a consiliat pe Babis într-o operaţiune realizată în 2007 care a implicat fonduri UE, când una dintre companiile din consorţiul agroindustrial Agrofert, deţinut de miliardarul ceh, a fost desprinsă din grup pentru a accesa două milioane de euro sub formă de ajutoare pentru IMM-uri, ulterior fiind reintegrată în Agrofert.

După intrarea lui Babis în politică, în 2013, au început anchetele privind această presupusă schemă de corupţie, care au culminat cu punerea sub acuzare a magnatului, care se bucură în prezent de imunitate.