Partidul miliardarului populist Andrej Babiš câștigă alegerile parlamentare din Cehia / Un rezultat care „îndepărtează țara de sprijinul Ucrainei și o apropie de poziția pro-rusă a Ungariei”

Partidul de dreapta ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), condus de fostul premier miliardar Andrej Babiš, a câştigat, sâmbătă, alegerile parlamentare din Cehia cu aproximativ 35% din voturi, a anunţat Oficiul ceh de Statistică, după numărarea a peste 99% din secțiile de votare. Odată cu revenirea sa la putere, crește perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă şi anti-imigraţie din Europa, potrivit Reuters.

Prezența la vot la alegerile parlamentare care au avut loc vineri și sâmbătă în Cehia a fost de aproape 69%. Cu 99% din circumscripţii cu voturile numărate, ANO a obținut 34,7% din voturi. Pe locul doi se află alianța SPOLU, reprezentată de premierul Petr Fiala, cu 23,2%, iar Stânga a obținut doar 4,32%.

Cu aproape toate voturile numărate, ANO este pe cale să înlocuiască actualul cabinet de centru-dreapta condus de premierul Petr Fiala. Fiala l-a felicitat pe Babis şi a recunoscut înfrângerea.

„Vrem să salvăm Europa… şi suntem în mod clar pro-europeni şi pro-NATO”, le-a declarat Andrej Babiš repoterilor. Dar câștigarea alegerilor de către ANO „îndepărtează Republica Cehă de sprijinul acordat Ucrainei și o apropie de poziția pro-rusă a Ungariei și Slovaciei”, scrie Le Monde.

Babiš a respins în trecut apelurile partidului de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) de a organiza un referendum privind ieşirea din UE şi NATO, dar a declarat că va pune capăt „iniţiativei cehe” care a achiziţionat milioane de cartuşe de artilerie din întreaga lume pentru Ucraina, cu finanţare din partea donatorilor occidentali.

În campania electorală, Babiš a promis de asemenea, cheltuieli publice generoase, protejarea cetățenilor cehi de pericolele de dincolo de granițe, de migrație și de politicile climatice costisitoare.

În Parlamentul European, ANO face parte din blocul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa, pe care Babiš însuși l-a cofondat împreună cu premierul ungar Viktor Orban. Babiš, în vârstă de 71 de ani, care se autoproclamă „trumpist”, a declarat că preferă un guvern monopartid, dar rezultatele indică faptul că va avea nevoie de parteneri pentru a guverna.

Liderul ANO le-a spus deja susţinătorilor săi că partidul său va încerca să formeze un guvern cu un singur partid, dar va discuta cu două partide mici – inclusiv cu SPD, de extremă dreapta – pentru a obţine sprijin, întrucât partidul său nu va avea majoritate absolută, relatează Reuters, citată de News.ro.

Preşedintele Petr Pavel, care va numi următorul prim-ministru, ar urma să înceapă discuţiile cu liderii partidelor duminică. Înainte de alegeri, Pavel a declarat că nu va accepta un ministru care pune la îndoială locul Pragăi în cadrul UE și NATO.

Pavel s-a întâlnit cu Babiš la începutul acestei săptămâni pentru a discuta despre conflictul de interese al magnatului în calitate de om de afaceri și politician, precum și despre faptul că Babiš este judecat pentru fraudă cu subvenții UE în valoare de peste 2 milioane de dolari. Babiš este acuzat că în 2007 și-a scos ferma din sudul Pragei din holdingul său agroalimentar și chimic Agrofert, pentru a o face eligibilă pentru o subvenție UE destinată întreprinderilor mici.

Ce va face Babiš cu compania

După căderea regimului comunist în 1989, Babiš a înființat Agrofert, transformând-o treptat într-un conglomerat internațional de produse alimentare și chimice cu 30.000 de angajați.

Agrofert a beneficiat de numeroase contracte publice și subvenții pentru agricultură și dezvoltare. Anul trecut, a primit 1,6 miliarde de coroane (77,21 milioane de dolari), în principal plăți directe din partea Uniunii Europene pentru producția agricolă.

Conform normelor cehe și europene privind conflictul de interese, Babiš trebuie să-și vândă firma, sau compania trebuie să înceteze să mai primească subvenții, sau el trebuie să se retragă din cabinet și să numească un adjunct care să-l conducă, a declarat organizația de supraveghere Transparency International.

Babiš se confruntă, de asemenea, cu reluarea unui proces, după ce o curte de apel a anulat o achitare, în urma acuzațiilor că ar fi comis fraudă în obținerea unei subvenții UE de 2 milioane de euro pentru construirea Capi Hnizdo, un centru de conferințe lângă Praga.